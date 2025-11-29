La Casa de la Juventud alberga esta actividad, que ha recibido la visita del alcalde, Joaquín Villanova, y de la concejala de área, Iraya Villalba.

Esta mañana ha tenido lugar en la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre la primera edición del salón del videojuego ‘Gamer Go’ un evento destinado a reunir a jóvenes, aficionados a los videojuegos y entusiastas de la tecnología en un espacio de ocio y convivencia. El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba, han visitado la actividad y han saludado a los jóvenes asistentes y al equipo organizador.

Desde las 11 de la mañana hasta las ocho de la tarde, el centro juvenil se transforma en un auténtico salón del videojuego con múltiples zonas y actividades. Se pueden disputar títulos de competiciones como como FIFA, participar en torneos, experimentar con realidad virtual y adentrarse en una zona retro gaming para revivir los clásicos de consola.Durante todo el día un speaker narra en directo el desarrollo de los torneos, lo que otorga un toque muy profesional y atractivo al ambiente.

La iniciativa responde al deseo del Ayuntamiento de ofrecer “un espacio de ocio alternativo” para los jóvenes y fomentar la convivencia a través del videojuego como herramienta social.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha valorado muy positivamente la jornada, calificándola como “una cita imprescindible para quienes disfrutan de los videojuegos, la tecnología y la buena compañía”.

En resumen, Gamer Go marca un debut prometedor en Alhaurín de la Torre, combinando entretenimiento, competición y comunidad, y plantea ser un punto de encuentro anual para la afición gamer local.