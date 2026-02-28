La Casa de la Juventud se ha llenado en un acto que ha servido también para presentar el cartel anunciador del Domingo de Ramos, obra de José García, se ha hecho entrega de varios obsequios y se han anunciado las principales novedades para este año



La Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza, Pollinica, ha celebrado este sábado la vigésimo segunda edición de su pregón del Domingo de Ramos en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud.

La cita ha llenado el recinto y ha contado con el hermano mayor de la Pollinica, José Moreno, así como los miembros de su junta de gobierno; el alcalde, Joaquín Villanova, pregonero de esta cofradía en 2025 y presentador del pregonero de 2026; concejales de la Corporación Municipal; autoridades civiles y militares; el párroco de la localidad, Manolo Córdoba; y representantes de cofradías, hermandades y grupos parroquiales.

El acto, presentado por José Carlos García, ha comenzado con la actuación de la Banda Municipal de Música dirigida por Alfonso Ortega que ha interpretado las marchas ‘Se arrodilla Triana’, ‘El día del Señor’, y ‘Espíritu Santo’ para finalizar con la entonación del Himno de Andalucía en el día de la comunidad.

Tras reproducir un vídeo resumen del Domingo de Ramos del pasado año, se ha hecho la entrega de distinciones a hermanos y personas que de una manera u otra trabajan para la cofradía y colabora con ellos. Ha sido el caso de Manuel Ariza y Andrés Soto; al encargado de realizar el nuevo retablo de la cofradía en la parroquia; Javier Gallego; a la asociación Biznaga Azul de la Policía Nacional que ha recogido Jesús Sánchez y a la asociación belenista del municipio, Artesanos Natividad, que han realizado el Belén de la Pollinica en la pasada Navidad.

También se ha dado a conocer el nombre de los encargados de dar los primeros toques de campana a los tronos el Domingo de Ramos y que serán el hermano mayor, José Moreno, en el caso del señor, y Francisco de Borja Campos en el de la Virgen.

Los hermanos pollinicos han homenajeado a su hermano mayor al concluir ochos años de mandato y abrirse un proceso electoral el próximo mes de junio con la emisión de un vídeo lleno de palabras de agradecimiento a su persona.

Se han dado a conocer las novedades de esta Semana Santa, como un nuevo traje de pertiguero para la sección de Jesús de la Paz y el Amor obra de Nacho Guillén y diez nuevos equipos de nazareno para la sección de la Virgen de la Esperanza.

Seguidamente se ha desvelado el cartel anunciador de la salida procesional del Domingo de Ramos 2026, una obra del secretario de la cofradía, José García, en la que puede verse a Jesús de la Paz y el Amor rodeado de personas y entrando en Jerusalén bajo un arco.

Joaquín Villanova, como pregonero de la Pollinica en 2025, ha presentado a Carlos Sesmero Otálora, hermano pollinico, como encargado de exaltar el Domingo de Ramos de 2026. Sesmero ha realizado una sentida alocución marcada por la fe y en la que ha expuesto su pasado dentro de la cofradía y ha vinculado su futuro personal con la Pollinica y todo lo que significa la misma y el Domingo de Ramos para él y su familia.