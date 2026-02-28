Asociaciones de vecinos han organizado jornadas de convivencia con música, buena comida y un gran ambiente con motivo de este día festivo en la comunidad autónoma

Este 28 de febrero, Día de Andalucía, diversas asociaciones de vecinos y colectivos han festejado por todo lo alto el día de la comunidad con fiestas y celebraciones gastronómicas en sus sedes vecinales. Ha sido el caso de El Romeral y Retamar, que han reunido a sus vecinos y miembros de dichas asociaciones para festejar este día y pasar un buen rato de alegría y diversión compartiendo con los vecinos, amigos y residentes de otras partes del término municipal.

En los festejos no ha faltado la buena gastronomía como paella en el caso de El Romeral o arroz con costilla en Retamar. La música ha puesto los sones a estas celebraciones con sevillanas, flamenco y mucha rumba en homenaje a nuestras tradiciones, costumbres y nuestras raíces así como canciones de todos los tiempos con el grupo Sonidos del Recuedo en El Romeral.

Concejales de la Corporación han acudido a estas citas y han departido con los vecinos y vecinas compartiendo estos momentos con ellos. Para el teniente de alcalde, Manuel López, es fundamental que estas asociaciones siempre estén vivas y celebren como se merece un día «como el de hoy, de expresar nuestro orgullo de ser andaluces y de disfrutar de nuestra tierra».

Los presidentes de las asociaciones se han mostrado muy contentos de poder celebrar el Día de Andalucía y de seguir realizando actividades que redunden en el beneficio y la alegría de sus vecinos como cada año por esta fecha. Además, han agradecido la colaboración del Ayuntamiento para poder llevar a cabo estas reuniones que les permite salir de la rutina del día a día.