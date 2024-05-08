Un ordenador portátil es un tipo de dispositivo muy versátil que tiene aplicaciones muy interesantes en distintas tareas, ámbitos y situaciones. Por ejemplo, para teletrabajar o estudiar, un portátil se presenta como la mejor alternativa por su gran movilidad y su adaptabilidad a distintos entornos (no se necesita un gran espacio para utilizarlo).

Para adquirir el mejor portátil, que se adapte a todas tus necesidades y expectativas, lo ideal es acudir a la empresa referente del sector a nivel nacional. En PC Componentes podrás encontrar una amplia variedad de modelos y marcas donde encontrar el dispositivo que necesitas, por lo que, no lo dudes y entra en pccomponentes.com/portatiles para comenzar tu búsqueda.

Cuáles son las características recomendadas para elegir un portátil

Tendrás que tener en cuenta ciertos aspectos clave para poder realizar la mejor elección:

Autonomía

Un ordenador portátil se utilizará mucho tiempo sin estar conectado a la toma de corriente, es decir, que su energía provendrá directamente de la batería. Buscar un equipo portátil que cuente con una buena batería es ideal para maximizar las horas de uso sin necesidad de utilizar un punto de carga.

Rendimiento

Dependiendo del uso que se le vaya a dar al portátil, el rendimiento puede ser un factor clave en la decisión de compra (por ejemplo, si se va a utilizar para editar vídeos o trabajar con programas de diseño 3D).

Para verificar si un portátil cuenta con características que garanticen un gran rendimiento hay que considerar:

Procesador . Es el componente encargado de dar la potencia de proceso al equipo (es como el motor de un coche).

. Es el componente encargado de dar la potencia de proceso al equipo (es como el motor de un coche). Tarjeta gráfica . Es imprescindible contar con un buen modelo para utilizar el portátil en aplicaciones con una gran carga visual (editores de vídeo, videojuegos, renderizado 3D…).

. Es imprescindible contar con un buen modelo para utilizar el portátil en aplicaciones con una gran carga visual (editores de vídeo, videojuegos, renderizado 3D…). Memoria RAM. Esta memoria ayuda a que el equipo pueda trabajar de forma simultánea y con un buen rendimiento, con un gran número de programas. A más cantidad de RAM, mayores posibilidades de trabajar con más aplicaciones sin que el rendimiento decaiga.

Conectividad

En plena era digital, donde internet y los dispositivos móviles e inalámbricos son fundamentales en nuestro día a día, la conectividad de un portátil debe ser máxima para poder aprovecharlo en cualquier situación.

Entre los elementos imprescindibles de conectividad de un portátil, podemos destacar: wifi, bluetooth, puertos USB 3.0 y tipo C, salida HDMI para pantallas y lector de tarjetas microSD, entre otros (incluso la posibilidad de instalación de una tarjeta SIM para datos móviles).

Capacidad de almacenamiento

Aunque es habitual trabajar en la nube hoy en día, siempre es interesante que el portátil disponga de una buena capacidad de almacenamiento para poder instalar un mayor número de programas y guardar una gran cantidad de archivos.

Es importante destacar que, a la hora de seleccionar un portátil, se apueste por aquellos que incorporan una unidad de estado sólido o SSD, pues tienen una velocidad de lectura y escritura superior que permiten trabajar de forma más con archivos y aplicaciones.

Te hemos mostrado algunos criterios esenciales para comprar el mejor ordenador portátil en PC Componentes, pero también hay otros aspectos que puedes considerar dependiendo de tus necesidades, como el peso del dispositivo, el tipo de pantalla y su tamaño o incluso su diseño.