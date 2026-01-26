Es la tercera víctima de violencia de género en 2026 en Andalucía

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato de una mujer de 33 años en Alhaurín el Grande, Málaga. Un caso que ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que supone la tercera víctima mortal por violencia de género en Andalucía en 2026 y la quinta en España en el ámbito de la pareja o expareja. Existían denuncias previas y la víctima no había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia. Tenía dos hijas y un hijo menores de edad. El presunto agresor se encuentra detenido.

Loles López se ha mostrado “consternada y dolida” ante este nuevo caso de violencia machista, asimismo ha transmitido, en su nombre y en el del Gobierno andaluz, “su repulsa, condolencias y apoyo” a la familia y amistades de la víctima.

La responsable andaluza ha adelantado que se ha activado el servicio de apoyo psicológico en crisis del Instituto Andaluz de la Mujer para ayudar a la familia a afrontar esta terrible situación. Este recurso, gratuito y altamente especializado, se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con una intervención temprana e integral, con la finalidad de prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura. Esta intervención se realiza en el ámbito familiar, laboral y educativo.

López ha hecho un llamamiento “a la unidad” de todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía andaluza. “Estamos ante un problema que nos afecta a toda la sociedad, por tanto, hombres y mujeres tenemos que dar un paso al frente para acabar con esta lacra”. La consejera ha recordado que los servicios especializados del Gobierno andaluz cuentan con recursos y programas que están a disposición de las víctimas las 24 horas del día y los 365 días.

En la actualidad, Andalucía acumula 284 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.348 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 509 menores de edad huérfanos desde 2013, 104 en Andalucía.

Un teléfono para todas

Andalucía cuenta con un teléfono de atención a las mujeres, especialmente dirigido a aquellas que sufren violencia: la línea 900 200 999 es un recurso del Instituto Andaluz de la Mujer gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año y está operativa para toda Andalucía. Es anónimo y confidencial y está atendido por un equipo humano formado por personal de las ramas de la Psicología, Derecho y Trabajo Social. De esta forma, permite resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos, además gestiona el acogimiento de las víctimas en la red de centros de acogida para víctimas de esta violencia.

El Gobierno andaluz considera la violencia de género una grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan.

En ese sentido, la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, como institución pública responsable de las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que el resto de instituciones y la ciudadanía en general respondan de manera inmediata y contundente a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores. Además, la Junta de Andalucía se compromete a seguir apoyando y trabajando, en el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencias machistas