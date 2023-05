(Elecciones Municipales 2023, PSOE) El candidato socialista quiere que especialmente los jóvenes se queden a vivir en el pueblo a precios asequibles



Alhaurín de la Torre, 23 de mayo de 2023.- El candidato del PSOE a la alcaldía de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha anunciado que construirá 370 viviendas en régimen de alquiler y compra en el municipio. “Me preocupa especialmente nuestros jóvenes. Tenemos que hacer que se queden a vivir en nuestro pueblo , y para ello hay que ofrecerles viviendas a precios asequibles”, ha apuntado el edil.

Según Márquez, “el PSOE piensa en el Alhaurín de los 44.000 vecinos y vecinas que somos hoy, y no en intentar llegar a 80.000 en quince años. Tenemos que seguir creciendo, pero en proporción a nuestro tamaño”.

Por eso, para dar respuesta a los vecinos que tienen problemas para acceder a una vivienda, el candidato socialista se ha comprometido a crear una Oficina Municipal de la Vivienda, “donde el Ayuntamiento mediará entre propietarios e inquilinos para ser la garantía de los pagos y de mantener alquileres razonables”.

Pero también ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, “para centralizar todas las políticas que tengan que ver con la vivienda, servir de punto de información al ciudadano, recibir las necesidades de vivienda, realizar un estudio permanente del mercado de la oferta y la demanda, entre otras acciones”.

Para Márquez, al fin y al cabo “estamos hablando de qué modelo de ciudad queremos. Alhaurín de la Torre ha triplicado la población en 30 años, pero este crecimiento ha sido desordenado”. En este sentido, el candidato del PSOE ha detallado que “las urbanizaciones, fuera de la travesía, no están conectadas entre sí; hay calles donde no caben dos coches, lo que afecta al aparcamiento; y no hay espacio para transitar”.