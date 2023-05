(PSOE Alhaurin de la Torre) El candidato socialista a la alcaldía a Alhaurín de la Torre ha participado a lo largo del día de hoy en diversos actos conmemorativos del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

El aspirante a la alcaldía de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha participado hoy en diversos actos en torno al 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el que se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales de la OMS (17 de mayo de 1990). El edil socialista afirma que aunque su implicación en la defensa de los intereses del colectivo LGTBI comienza desde los primeros años de su juventud, el ser padre de una familia homoparental, le ha hecho aún más consciente de la importancia de esta lucha. Ha recordado que “poner trabas a la visibilidad, pedir a las personas lgtbi que no se hagan notar, que no muestre abiertamente quienes son, también es lgtbifobia”. Márquez ha citado como ejemplo la polémica que aún despierta el que personas con relevancia social declaren que su orientación sexual no es hetero, o que su identidad de género es diferente a la esperada. “Exigir que se mantenga en la esfera privada, cosa que no se exige a las personas cishetero, es un prejuicio dañino, no solo para quien lo recibe, sino que trata de privar a niños, niñas y adolescentes de su derecho a contar con referentes visibles, que les ayuden a darse cuenta de que no están solos, no están solas, y lo que sienten es tan válido como cualquier otra realidad”

Siguiendo esta línea, el también portavoz del Grupo Municipal Socialista ha declarado que “aunque buena parte de la sociedad ha evolucionado y no se autoconsidera lgtbifóbico, siguen quedando hitos que alcanzar, como la desaparición de estereotipos que tratan de homogeneizar a un colectivo diverso, en el que cada una de las personas que lo forman está llena de matices y es única e irrepetible”.

El líder socialista dice sentirse satisfecho de haber asistido a hitos sociales y políticos “como la aprobación del matrimonio igualitario por el Gobierno de Zapatero, hace casi 18 años la inclusión de las mujeres lesbianas y/os sin pareja en los servicios de reproducción asistida de la seguridad social o la recientemente aprobada Ley Trans “.

Sin embargo, David Márquez pide que no se olvide que en la cara menos halagüeña de la moneda, además de las conductas anteriormente descrita, “aún persisten conductas y actitudes claramente violentas y las cifras demuestran que aún son muchas las personas LGTBI que han sido insultadas, agredidas o rechazadas”.

Fiel a estos principios, Márquez, acompañado por miembros de su equipo electoral, ha formado parte, junto concejales y concejales de todas las fuerzas políticas con representación municipal, de la lectura del manifiesto institucional contra la lgtbifobia, a la que ha seguido una emotiva performance en defensa de la libertad para ser uno mismo.

Ya en la tarde, el edil socialista ha acudido a las actividades organizadas en la Casa de la Juventud como talleres de manualidades o LSE (lengua de signos española).

La reivindicativa jornada ha concluido con la izada de la bandera arcoíris, acompañada de la enseña socialista en el balcón del PSOE de Alhaurín de la Torre, situada en calle Jarapalos. El candidato a ocupar la alcaldía de Alhaurín de la Torre ha recordado que la Casa de Pueblo cuenta el primer Punto Visible para el colectivo LGTBI de la provincia de Málaga y segundo en Andalucía. “Nuestro objetivos es que toda persona de nuestro municipio que tenga algún problema, idea, duda o reivindicación de cualquier índole que tenga relación con su identidad o condición sexual o de género puede ponerse en contacto con nosotros para atender sus peticiones” ha declarado al cierre de su intervención.