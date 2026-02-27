Entre las múltiples actividades que se van a celebrar en Alhaurín de la Torre para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo tendrá lugar en el Complejo Municipal de Pádel ‘Francis Ceballos’ la VI Pull de Pádel por la Igualdad, que se va a extender durante toda la mañana desde las 9:30 hasta las 14 horas y que pretende convertirse en una fiesta, pues habrá música con el Dúo Malau y paella al finalizar las competiciones.

El donativo es de 5 € y será a beneficio de la Asociación de Mujeres por la Alegría. La inscripción se realiza en las propias pistas de pádel a los monitores de la escuela municipal o en el teléfono 662 63 47 72 e incluye camiseta, agua, fruta y una ración de paella.

Como suele ser habitual en estas pull, se podrá participar en categoría masculina, femenina y mixta y habrá interesantes premios para los ganadores y ganadoras de cada categoría, así como para los subcampeones, además de grandes sorteos entre todos los asistentes.