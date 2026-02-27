Conocido en el mundo del videojuego como ‘P4tom4n’, ganó este torneo disputado en Londres, con decenas de participantes

El joven alhaurino Leo Marín Torres, conocido en el mundo del videojuego como ‘P4tom4n’, se ha proclamado recientemente campeón de Europa en la modalidad de videojuego ‘Pokemón GO’ por segundo año consecutivo. El torneo se disputó hace unos días en Londres y en el mismo han participado decenas de personas. ‘P4tom4n’ se convierte así en el primer jugador en ser bicampeón de Europa y además también, segundo de Latinoamérica. Con todos estos reconocimientos y triunfos conseguidos se convierte asimismo en subcampeón del mundo de esta modalidad, con solo 18 años.

El próximo verano, acudirá al Campeonato Mundial Pokémon para intentar conseguir el título mundial en la ciudad estadounidense de San Francisco.

La alegría y euforia ha invadido a Leo Marín y todo su equipo y ya se preparan para el próximo reto con el objetivo de ser campeón mundial y traer hasta Alhaurín de la Torre un nuevo título que le consagre en el mundo de los videojuegos y la estrategia.

Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada que permite una experiencia inmersiva en el mundo de Pokémon, el personaje de animación japonés que comenzó en un videojuego y luego se extendió a series de animación, cine y juegos de cartas.

