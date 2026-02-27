El Ayuntamiento informa de una interrupción temporal del suministro entre las 09:00 y las 11:00 horas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha comunicado que el próximo lunes 2 de marzo, en horario comprendido entre las 09:00 y las 11:00 horas, se llevará a cabo un corte programado en el suministro de agua en la urbanización Fuensanguínea.

La interrupción afectará a todas las calles de la urbanización, debido a la ejecución de obras de mejora en la infraestructura de la red municipal de abastecimiento.

Desde el Consistorio se solicita comprensión a los vecinos por las molestias que esta actuación pueda ocasionar, subrayando que se trata de trabajos necesarios para optimizar el servicio y reforzar la red de suministro.

Se recomienda a los residentes de la zona tomar las medidas oportunas con antelación mientras dure la interrupción del servicio.