La iniciativa ha tenido lugar esta semana en diversas zonas del centro y el ensanche del municipio, centrada fundamentalmente en el reciclado de vidrio

Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de concienciación medioambiental impulsada por Ecovidrio, en coordinación con el Ayuntamiento (a través de los Servicios Operativos y el Área de Medio Ambiente), Ecoembes y el Consorcio Provincial de Residuos. El objetivo principal es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar correctamente, especialmente el vidrio, un material que puede tener múltiples vidas antes de convertirse en residuo definitivo.

De cara al mes de noviembre y coincidiendo con la cercanía de las fechas navideñas —época en la que aumenta significativamente el consumo de envases—, se ha diseñado una actividad especial centrada en el reciclaje del vidrio. Como incentivo, se están repartiendo bolsas reutilizables para facilitar la separación de residuos en el hogar y se ha previsto entregar obsequios a quienes participen en la campaña.

Ecovidrio ha instalado hoy dos carpas informativas en otras tantas ubicaciones del municipio: plaza de San Sebastián y avenida Cristóbal Colón, junto a Unicaja. En ambos puntos, monitores especializados están ofreciendo información sobre la importancia del reciclaje y resolviendo dudas de los vecinos.

Además, durante estos días, la campaña ha desplegado equipos de monitores recorriendo las calles más transitadas del centro y ensanche del municipio, como la zona del Mercado, la plaza, la travesía y el entorno del edificio del Ayuntamiento, para explicar a pie de calle cómo reciclar adecuadamente y recordar aspectos esenciales como los horarios y la necesidad de depositar siempre los residuos dentro del contenedor correspondiente. Estos mismos equipos están visitando también comercios locales para informarles sobre la correcta gestión de residuos en su actividad diaria. Asimismo, vienen realizando el reparto de dípticos informativos mediante buzoneo.

Tanto vecinos como comerciantes están recibiendo distintos obsequios como agradecimiento por su participación y compromiso con el reciclaje.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Abel Perea, y su equipo técnico, han visitado a mediodía uno de los stands para conocer sobre el terreno la labor que desarrollan los monitores,

Con esta iniciativa conjunta, Ecovidrio, el Consorcio de Residuos y el Ayuntamiento refuerzan su apuesta por un municipio más sostenible y comprometido con el cuidado del medio ambiente.