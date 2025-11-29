La Fundación Coprodeli, alcalde y vecinos inauguran una nueva edición de esta iniciativa ya clásica por estas fechas en el municipio para apoyar a los artesanos andinos. Se ubica en el Centro Cívico La Torre hasta el 13 de diciembre

La Fundación Coprodeli inauguró en la tarde de este viernes su tradicional mercadillo solidario en Alhaurín de la Torre, una cita que ya se ha consolidado como imprescindible en la campaña navideña del municipio.

Instalado en el Centro Cívico La Torre, el mercadillo ofrece una amplia variedad de productos procedentes de países andinos: artesanía, bisutería, figuras de belén, prendas típicas, objetos decorativos y café de origen peruano, entre otros artículos únicos.

A la inauguración asistieron el alcalde, Joaquín Villanova, miembros de la Corporación Municipal, representantes de la comunidad y numerosos vecinos, quienes destacaron la importante labor de Coprodeli y el valor de esta iniciativa para apoyar a productores y artesanos de zonas vulnerables de Latinoamérica.

Este año, además, Cáritas cuenta con un stand propio con sus productos solidarios. Como novedad, grupos de escolares de distintos colegios e institutos visitarán el mercadillo para conocer conceptos como el comercio justo y la economía circular.

El mercadillo permanecerá abierto hasta el 13 de diciembre, en horario de mañana y tarde, para facilitar la asistencia de todas las personas que deseen adquirir regalos navideños con un propósito solidario.

La recaudación se destinará íntegramente a los proyectos de cooperación y desarrollo que Coprodeli impulsa en Perú, Ecuador y otros países de la región andina, apoyando directamente a artesanos, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.