La muestra recopila hasta medio millar de rostros de diferentes personas vinculadas al municipio y que han sido captados por la cámara de Juan Jesús Flores. La inauguración se ha previsto a las 12.00 horas. Se podrá visitar durante un mes aproximadamente

‘¡Alhaurín eres tú!’ es el título con el que se ha bautizado la nueva exposición al aire libre que se va a montar en los paneles de la calle Málaga. Se trata de una recopilación de imágenes del fotógrafo local Juan Jesús Flores que suma hasta quinientos rostros de alhaurinos y personas vinculadas al municipio de diferentes ámbitos, desde miembros y representantes de asociaciones o colectivos a profesionales de todos los sectores, comerciantes, gente del mundo de la cultura, trabajadores públicos y vecinos en general.

La inauguración se ha previsto para este jueves, día 12 de enero, al mediodía, y las fotos podrán visitarse a lo largo de un mes aproximadamente. El proyecto se ha organizado a través del Archivo Fotográfico Municipal, dependiente de la Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico que dirige Manuel López, con el apoyo de otras áreas y departamentos. Se trata de una primera edición, ya que se ha previsto exponer en el futuro más imágenes de otras personas.

El actual montaje ocupará las diez unidades de expositores que se han instalado en esta emblemática calle del centro urbano y que suman veinte grandes paneles (uno por cada cara) para la exhibición de exposiciones temáticas al aire libre.