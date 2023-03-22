El centro, a través del área asistencial de Otorrinolaringología, lleva a cabo de forma periódica una escuela de pacientes con talleres prácticos orientados a mejorar su calidad de vida

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, a través del área asistencial de Otorrino-laringología (ORL), puso en marcha el pasado año 2022 la primera Escuela de Pacientes de Málaga que fomenta el autocuidado de personas intervenidas de laringe y que portan un estoma traqueal.

Asimismo, favorecer el conocimiento de su proceso, así como el aprendizaje en técnicas de cuidado y mantenimiento del estoma por parte de expertos del hospital que favorezcan su autonomía, son los principales objetivos de estos talleres organizados por los profesionales del servicio.

Además, la celebración de estos talleres está sirviendo para fijar un punto de encuentro entre pacientes y profesionales en un entorno más agradable y distendido para poder plantear dudas, compartir experiencias y trabajar en aspectos mejorables en este tipo de atención especializada.

En este sentido, se tiene previsto que estas reuniones se lleven a cabo al menos dos veces al año, con el apoyo del área de Participación Ciudadana, así como de otras áreas y servicios además de ORL, como son las Enfermeras Gestoras de Casos y los especialistas en Logopedia del complejo sanitario.

Asimismo, estos encuentros están logrando una alta participación y cuentan con más de 25 pacientes acompañados por sus familiares y cuidadores. Además, en estos talleres, y sobre todo orientado a los pacientes de nueva incorporación, se lleva a cabo una charla sobre anatomía humana a cargo de la especialista del Servicio de ORL, Sofía Valle Olsen, un taller sobre cuidados de Enfermería por parte de la enfermera de este área asistencial, Begoña Delgado, así como otra ponencia por parte de la Enfermera Gestora de Casos María del Carmen García, sobre la atención multidisciplinar y continuidad de los cuidados que precisan estos pacientes.

Por su parte, el jefe del servicio de ORL del complejo hospitalario Virgen de la Victoria, Óscar Cazorla, ha explicado que “se trata de una iniciativa del servicio en colaboración con el área de Atención a la Ciudadanía para dar respuesta a las necesidades de los pacientes y de sus familias tras superar el proceso de intervención quirúrgica sobre todo de tipo oncológico, en la que el centro pone a su disposición los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida” Asimismo, añade Cazorla “esta iniciativa pretende asesorar a pacientes que por distintos motivos, como intervenciones por cáncer de cabeza y cuello, deben respirar a través de un orificio traqueal”.

“Estos pacientes sufren un importante impacto emocional, por las repercusiones estéticas y funcionales, al inicio de esta situación y, posteriormente, deben seguir una serie de cuidados del estoma traqueal permanente en muchos casos, encontrándose a menudo desorientados sobre cómo hacerlo”, resalta este especialista.

La Escuela de Pacientes para portadores de un Estoma Traqueal está consolidándose como un punto de reunión y comunicación entre profesionales de varias disciplinas, pacientes y familiares, sin barreras asistenciales, para informar e instruir sobre el manejo de su situación, con el fin de aumentar su autonomía y confianza, mejorando de esta manera su calidad de vida.

El complejo hospitalario Virgen de la Victoria ha reanudado de forma progresiva su actividad de las distintas Escuelas de Pacientes, que se enmarcan en la estrategia de Seguridad del Paciente y en el Plan de Humanización que está llevando a cabo el centro, siguiendo las directrices marcadas por la consejería de Salud y Consumo en esta materia.