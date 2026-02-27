La inauguración ha contado con la presencia del teniente de alcalde y concejal de Cultura, numerosos amigos y compañeros de Asfoalh y el propio autor, fotógrafo con muchos años de experiencia y amplia trayectoria

La Platea, el centro cultural y de artes de Alhaurín de la Torre que tiene su sede en la calle Goleta de Retamar, ha sido escenario la tarde de este jueves de la inauguración de una nueva exposición fotográfica en sus salas con la obra del prestigioso fotógrafo cordobés Florentino Molero.

La cita, que ha estado precedida de una presentación de la misma, ha congregado a numerosas personas, entre ellas, el concejal de Cultura, Manuel López, y miembros de la Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre (Asfoalh), que es quien organiza la muestra junto al Área de Cultura y Eme de Mar Cultura con la colaboración de la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) y la Federación Catalana de Fotografía.

La muestra, denominada ‘Espejismos’, se puede visitar de lunes a viernes de 17 a 20 horas hasta el próximo 1 de abril y en ella pueden verse decenas de obras con hiperrealismo y muy originales.

Florentino Molero es un fotógrafo conceptual autodidacta, especializado en fotografía de autor y creativa. Su obra se inspira en la realidad cotidiana, que transforma mediante la imaginación para construir escenas realistas situadas en atmósferas irreales y, en ocasiones, mágicas. Es fundador de la Asociación Fotográfica Cordobesa (AFOCO) y de la Asociación Fotográfica de Castro

(AFOCASTRO), y miembro activo de numerosas federaciones y asociaciones fotográficas nacionales e internacionales, entre ellas FIAP, PSA, GPU y APU, esta última como miembro vitalicio.

Su trayectoria internacional es especialmente destacada: cuenta con más de 2.400 obras, más de 20.000 aceptaciones y más de 2.700 premios en salones internacionales de 98 países, incluyendo más de 550 medallas de oro. Ha recibido importantes distinciones internacionales como EFIAP Platino, GMPSA, Gold y múltiples títulos de maestro, excelencia y jurado.

Además, ha colaborado en proyectos editoriales y culturales de relevancia en la provincia de Córdoba, aportando más de 600 fotografías a diversas publicaciones de carácter histórico, artístico y social.

El concejal de Cultura ha destacado la importancia de la figura de Molero en el mundo de la fotografía y la relevancia de contar con él en un centro como La Platea, «donde tiene su casa numerosos aficionados a la fotografía de nuestro municipio» poniendo en valor el trabajo que está desarrollando Asfoalh. López ha invitado a todos los vecinos y vecinas interesados en la fotografía y en la cultura en general a visitar la exposición.