La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, preside el Comité Asesor Provincial que este año contará con una web que permitirá el seguimiento en tiempo real de los incendios y el apoyo de la inteligencia artificial con drones

Hace un llamamiento a la prudencia y “a no bajar la guardia” a pesar de las últimas lluvias registradas

Málaga contará con un nuevo Centro de defensa Forestal en Istán que dará protección a todo el litoral malagueño

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido esta mañana el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca de cara al inicio del periodo de alto riesgo de incendios forestales que comienza el próximo 1 de junio y que se extenderá hasta el próximo 15 de octubre.

Navarro ha puesto en valor el esfuerzo presupuestario que realiza el Gobierno de Juanma Moreno a través de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y ha destacado que para este año el Plan Infoca cuenta con el mayor presupuesto de su historia hasta alcanzar los 257 millones de euros, de los que 111 millones se destinan a la extinción y 146 millones a prevención. “En 2018 partíamos de un presupuesto de 168 millones de euros, lo que supone que en tan solo seis años el presupuesto del dispositivo Infoca se ha incrementado en más de un 34%”, ha añadido.

La reunión, celebrada en la sede del 112, han participado los distintos cuerpos de seguridad y emergencia del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, el subdirector de Infoca, Alejandro Molina; la jefa de servicio provincial de Emergencias 112 y protección Civil, Ana Celia González; así como los delegados territoriales de Agricultura, Fomento, Turismo y Salud y Consumo. La delegada recordado que durante el periodo de alto riesgo estará prohibido el uso del fuego y el tránsito de vehículos a motor por zonas forestales y de influencia forestal (franja de 400 metros).

“Hoy revisamos y ponemos a punto todos los mecanismos de coordinación y respuesta conjunta de nuestros operativos”, ha explicado la delegada para recordar que el Plan Infoca es un dispositivo de carácter regional y que, por lo tanto, “contamos con una alta capacidad de movilización de los recursos tantos aéreos como terrestres para acudir allí donde sea necesario”, así ha informado que para esta campaña la provincia contará con un total de 577 efectivos, de los que 438 pertenecen al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía y 79 de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

En cuanto a los medios técnicos, la flota está compuesta por 13 vehículos pesados (12 autobombas y 1 nodriza) y 13 vehículos de transporte. Además, Andalucía cuenta con un total de 40 medios aéreos, de los que 36 aeronaves son aportadas por el Gobierno andaluz (23 helicópteros de diferentes características y capacidades y 13 aviones); con una inversión de 26 millones de euros.

“En caso de tener que actuar por un incendio, nuestros medios cuentan con 146 puntos de toma de agua repartidos por toda la provincia y 19 puntos de vigilancia”, ha explicado Navarro para detallar que Málaga cuenta con un centro operativo provincial, dos Centros de Defensa Forestal en Colmenar y Ronda y una base Brica en Cártama.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha informado que ya está activado de forma continua el Plan Infoca en Fase de Preemergencia Situación Operativa Cero durante la época de peligro medio y alto, que permanecerá activo en principio hasta el 31 de octubre.

Esta fase se caracteriza por el seguimiento de la situación y las variables que la condicionan, lo que implica también el análisis del 100% de los incendios que se produzcan en el territorio y la pertinente información a la ciudadanía.

Novedades del Plan Infoca 2025

Así, para la campaña de este año el Plan Infoca va a desarrollar nuevos protocolos de comunicación y de inteligencia artificial para que drones terrestres (UGV) y aéreos (UAV) se conviertan en herramientas de apoyo para los equipos que intervienen en situaciones de emergencia por incendio forestal. Una novedad que se enmarca en el proyecto europeo Hurricane para que, desde el puesto de mando, la dirección de extinción tenga información sin necesidad de acceder a zonas de riesgo.

Además, a partir del 2 de junio comenzará a estar disponible gracias al Plan Integral de Gestión de Emergencias de Andalucía la Plataforma de la Ciudadanía, una web que va a permitir el seguimiento en tiempo real de la información sobre los incendios forestales, donde además se publicará el índice de riesgo de incendios forestales zonificado.

“Para esta campaña contamos además con la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), que en la provincia contamos con 164 emisoras y 136 portátiles, convirtiéndose en la red de comunicación por radio más importante no sólo en España sino en el conjunto de Europa”, ha explicado.

“Pero aún más importante es que este año ya se encuentra a pleno rendimiento la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) que viene a mejorar la eficiencia y eficacia de la respuesta a los incendios forestales”, ha afirmado Navarro quien ha recordado que la agencia nace con un presupuesto de 270 millones de euros, con más de 5.000 efectivos y agrupando en un mismo sistema de gestión al 112, a Protección Civil, al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), al grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y al propio operativo de Infoca.

Ante el inicio inminente del periodo de alto riesgo la delegada ha insistido en la necesidad “de ser conscientes de dónde venimos y en la situación actual en la que nos encontramos”. Así, Navarro ha recordado que los años de sequía han traído consigo un riesgo extremo de incendio forestal por la sequedad del monte.

Máxima prudencia y precaución

“Las lluvias que hemos registrado a final del pasado año y durante el mes de marzo no significa que el riesgo sea menor. Al haber llovido más nuestro monte cuenta con una mayor cantidad de combustible forestal, más masa forestal, que puede facilitar que se genere y se propague el fuego”, ha insistido la delegada para añadir “que no debemos bajar la guardia”.

De hecho, “sin haber comenzado el periodo de alto riesgo, ya hemos registrado un incendio en lo que va de año y nueve conatos que, gracias a la rapidez y profesionalidad de nuestro dispositivo Infoca, esos conatos no se han convertido en incendios y no hemos tenido que lamentar daños materiales ni humanos”, ha explicado.

La delegada ha recordado que a lo largo de todo el año 2024 se registraron 86 actuaciones forestales y que, gracias a la actuación de Infoca el 80% de los mismos quedó en conatos. “Además, el total de hectáreas afectadas en 2024 se redujo un 20% el año pasado con respecto al ejercicio anterior, pasando de 200 hectáreas afectadas en 2023 a 160,5 hectáreas quemadas en 2024”, ha añadido.

Es por ello que Navarro ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía a la precaución y la máxima prudencia y, “ante cualquier sospecha o pequeña columna de humo que puedan ver, avisar al servicio de Emergencias 112 para activar todo el operativo”. Ha recordado que el 112 cuenta con el sistema Es-Alert para dar aviso a la población ante el riesgo de incendio, así como los confinamientos preventivos para que la población permanezcan en sus domicilios sin necesidad de ser trasladados a albergues.

Nuevo Cedefo en Istán

Por otra parte, Navarro ha informado que para la próxima campaña del Plan Infoca la provincia de Málaga contará con un nuevo Centro de Defensa Forestal ubicado en Istán, cuyas obras ya se encuentran ejecutadas al 70%. “La previsión es que para el último trimestre de este año estén finalizadas las obras que han contado con un presupuesto de 4,3 millones de euros”, ha explicado la delegada del gobierno quien ha recordado que este centro vendrá a proteger de “una manera mucho más efectiva todo el litoral malagueño, así como una de las grandes joyas de nuestro patrimonio natural como es el Parque Nacional Sierra de las Nieves”.

Además, el nuevo Cedefo dará cobertura a los municipios de la Costa del Sol occidental como Marbella, Mijas o Estepona y todas las zonas residenciales. El Cedefo cuenta con una superficie de 1.400 metros cuadrados edificados y un gran helipuerto de 3.300 metros cuadrados con capacidad para tres helicópteros.