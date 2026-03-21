La sede social de la barriada alberga una degustación popular de paella y un espectáculo de cante y baile flamenco

La Asociación de Vecinos de La Alquería, que preside Cristian Palma, ha organizado este sábado una jornada de convivencia en el exterior de su sede vecinal destinada a toda la familia con el flamenco como eje central.

La cita ha congregado a numerosos vecinos de la barriada y de otros lugares de la localidad y en ella no han faltado actividades para los más pequeños con castillos hinchables. La música ha estado muy presente con el flamenco como eje central con la Escuela de Baile de Carmen López y los cantantes Luis Molero y Natalia Moralo.

A mediodía se ha podido degustar un almuerzo a base de paella en el que los vecinos y vecinas han contado con la visita del alcalde, Joaquín Villanova; y el concejal de Participación Ciudadana, Andrés García. El regidor ha querido de esta forma mostrar su apoyo a La Alquería y a su nueva junta de la asociación de vecinos, un equipo muy joven que está revitalizando la barriada y que cuenta con numerosos proyectos para hacer de La Alquería un lugar lleno de vida, según ha afirmado su presidente, Cristian Palma.

El edil de Participación Ciudadana ha dicho que es un orgullo que la juventud tome la iniciativa y se involucre con sus vecinos para de esta manera «hacer una asociación más fuerte en sus reclamaciones y en sus ideas para mejorar la barriada», deseándole muchos éxitos en esta etapa y agradeciendo la invitación para compartir con todos ellos «este rato tan bueno».