Un joven participante seleccionado en Alhaurín de la Torre forma parte este año del jurado popular de la Sección Oficial Fuera de Concurso del 29º Festival de Málaga, una experiencia que está viviendo junto a otros tres jóvenes de la provincia tras resultar ganadores de ‘Los Concursos de Cine’ impulsados por la Diputación de Málaga.

La iniciativa ha permitido que David, Víctor, Valeria y Luis Alfonso pasen de ser aficionados al séptimo arte a participar desde dentro en uno de los eventos cinematográficos más importantes del país. Desde el pasado 7 de marzo y hasta el día 13, los cuatro jóvenes están participando en el visionado de diferentes producciones dentro del festival.

Los ganadores fueron elegidos tras participar en ‘Los Concursos de Cine’, celebrados este año en Alhaurín de la Torre, Torremolinos y Rincón de la Victoria, donde medio centenar de participantes pusieron a prueba sus conocimientos sobre el mundo del cine.

El diputado de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, José Santaolalla, ha destacado que esta iniciativa pretende fomentar el talento joven, impulsar la cultura cinematográfica y descentralizar la oferta cultural más allá de la capital, acercando el cine a todas las comarcas de la provincia.

Los cuatro jóvenes seleccionados, estudiantes de Comunicación Audiovisual y apasionados del cine, participan durante toda la semana en el visionado de películas en el Teatro Cervantes y el Cine Albéniz, donde valoran las producciones que se presentan dentro de esta sección del festival.

Además, durante su estancia en Málaga, los participantes pernoctan en el centro de innovación social de la Diputación, La Noria, donde comparten esta experiencia vinculada al Festival de Málaga.

La iniciativa, que ya se puso en marcha el pasado año con gran acogida, vuelve a apostar por acercar el mundo del cine a los jóvenes de toda la provincia, ofreciendo oportunidades para vivir desde dentro el funcionamiento de un festival internacional.