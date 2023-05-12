También han acompañado a Jesús Fernández Galán, la directora general de Personal del SAS, Carmen Bustamante, y el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista

El viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, ha presentado en la mañana de hoy al nuevo director Gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga en un acto al que también han asistido la directora general de Personal del SAS, Carmen Bustamante, y el delegado territorial en Málaga de Salud y Consumo, Carlos Bautista.

Asimismo, el nuevo director Gerente de este centro hospitalario, Jesús Fernández Galán, ha recibido por parte del viceconsejero palabras de reconocimiento y agradecimiento durante su discurso de presentación, en un acto al que han acudido profesionales y responsables de todas las áreas y servicios del complejo hospitalario, mandos intermedios, así como el equipo de dirección.

Además, el encuentro ha contado con la presencia del anterior director, José Antonio Ortega Dominguez, predecesor de Fernández Galán y que ahora ejerce como Gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Por su parte, en su intervención, Fernández Galán, ha explicado que asume esta nueva responsabilidad con “entusiasmo y compromiso en una nueva etapa profesional a cargo de este hospital malagueño, para hacer frente a los nuevos retos de salud y dar respuesta a las nuevas necesidades asistenciales de su población de referencia”

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) nombró el pasado lunes, día 8 de mayo, a Jesús Fernández Galán como nuevo director gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, Fernández Galán acumula en su curriculum más de veinte años de experiencia en distintos puestos de responsabilidad en gestión, ejerciendo como gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar este último periodo, desde 2019 hasta la fecha.

Fernández Galán, que ha ejercido entre otros cargos fuera de nuestra comunidad como Director Gerente de Atención Integrada de Alcázar de San Juan (SESCAM), Adjunto a la Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria, y posteriormente Director Gerente de Procesos Asistenciales de la Dirección General de Coordinación de Asistencia Sanitaria en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS); quedará desde ahora a cargo como máximo responsable directivo del complejo hospitalario malagueño, integrado por los centros Hospital Clínico de Málaga, Hospital Marítimo de Torremolinos, Hospital Valle del Guadalhorce, Hospital de Benalmádena y centro de especialidades San José Obrero (CESJO).