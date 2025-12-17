El recital, organizado por el CEIP San Sebastián, cumple su décima octava edición y vuelve a tener como escenario el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud

Los colegios de Infantil y Primaria de Alhaurín de la Torre han celebrado este miércoles el XVIII Encuentro de Villancicos de Navidad, una cita ya tradicional concebida como una jornada de convivencia entre la comunidad educativa del municipio. El evento ha tenido lugar en la Casa de la Juventud y ha reunido a cerca de medio millar de alumnos y alumnas, que han sido tanto protagonistas como espectadores de una mañana llena de música, diversión y espíritu navideño.

Como en ediciones anteriores, el encuentro ha contado con una gran participación y una excelente acogida. El alumnado de distintos centros educativos ha interpretado villancicos, canciones populares y diversos números musicales, demostrando el talento y el trabajo realizado durante semanas de ensayos previos. Las actuaciones se han organizado en dos pases para facilitar el desarrollo del programa.

Al acto han asistido el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y la concejala de Educación, Pilar Conde, acompañados por otros miembros de la Corporación Municipal. El Ayuntamiento ha vuelto a colaborar con esta iniciativa, organizada por el CEIP San Sebastián junto al resto de colegios del municipio. Asimismo, el Área de Juventud, dirigida por Iraya Villalba, ha contribuido con la cesión de la Casa de la Juventud, espacio que acoge el encuentro desde 2022, tras celebrarse anteriormente en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

El XVIII Encuentro de Villancicos se consolida así como una cita destacada del calendario escolar y cultural del municipio, fomentando la convivencia, la participación y los valores propios de la Navidad entre los más jóvenes.