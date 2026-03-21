El Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas económicas para contener el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo, con especial incidencia en el precio de los carburantes, la electricidad y el gas.

El plan moviliza miles de millones de euros y reúne cerca de 80 iniciativas dirigidas a aliviar el gasto de familias, autónomos y empresas en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos.

Claves del paquete de medidas

Entre las principales actuaciones destacan:

Reducción del IVA al 10% en electricidad, gas y combustibles.

Rebaja de impuestos energéticos, incluyendo el impuesto eléctrico y parte de los hidrocarburos.

Bonificaciones en carburantes, especialmente para sectores profesionales como transporte, agricultura o pesca, con ayudas que pueden alcanzar los 20 céntimos por litro o más en determinados casos.

Apoyo a sectores más afectados

El plan contempla ayudas directas a actividades especialmente sensibles al coste energético, como el transporte de mercancías o el sector primario, además de medidas para reducir la factura energética de la industria.

🏠 Protección a los hogares

También se refuerzan los mecanismos de protección social:

Mejora del bono social eléctrico para familias vulnerables.

Medidas para evitar cortes de suministro en situaciones de dificultad económica.

⛽ Medidas complementarias

Entre otras acciones, se incluye la utilización de reservas estratégicas de petróleo para intentar estabilizar el precio de los carburantes y medidas de carácter temporal que se irán revisando en función de la evolución del mercado.

🔎 Un contexto marcado por la incertidumbre

El encarecimiento del petróleo y del gas a nivel internacional, provocado por la inestabilidad geopolítica, ha obligado a reaccionar con rapidez para evitar un mayor impacto en la economía y en el día a día de ciudadanos y empresas.

🗳️ Pendiente de aprobación

Estas medidas deberán ser debatidas y votadas en el Congreso la próxima semana, por lo que su entrada en vigor queda condicionada al respaldo de los distintos grupos políticos.