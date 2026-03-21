El municipio recibe la primavera coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, una invitación a mirar hacia dentro y hacia fuera, a reconocer cómo el paso del tiempo transforma tanto los paisajes como a quienes los habitan.

A LA PRIMAVERA POÉTICA

En Alhaurín despierta la mañana

con la luz que se cuela entre los pinos,

y el murmullo del viento en el Barrio Viejo

parece recitar versos antiguos.

La primavera llega sin aviso,

pintando de verde cada esquina,

mientras el sol se posa en las fachadas

y alarga la vida en cada risa.

Hay jazmines que empiezan a latir

en patios donde el tiempo se detiene,

y pasos que recorren El Portón

como si el aire hablara y nos sostuviese.

En barriadas y urbanizaciones

la vida brota con fuerza compartida,

entre calles que guardan mil historias

y rincones que laten cada día.

Y entiendes entonces, casi en silencio,

que todo cambia sin pedir permiso,

que cada ciclo deja su huella

como la primavera sobre el mismo camino.

Y el chico que fuiste —y que aún respira—

se hace más fuerte en cada estación vivida,

como la tierra que aprende del tiempo

y florece distinta… pero siempre viva.

Hoy la poesía no se escribe sola,

camina por la calle y se hace vida,

en cada voz, en cada gesto simple,

en esta tierra que nunca se olvida.

Alhaurín, entre versos y raíces,

se reconoce en lo que permanece:

un lugar donde la primavera

no solo llega… sino que florece.