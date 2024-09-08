El reparto de chumbos por la mañana, el almuerzo de los Verdes a mediodía y el concierto de Los Diablos por la noche, entre los actos más destacados del segundo día de las celebraciones, donde la lluvia también fue protagonista

La Verbena Popular conocida también como de los Años 60, arrancó la jornada del sábado con la tradicional diana floreada que recorrió las calles del centro histórico del municipio. La música estuvo a cargo de la nueva charanga Los Torrinos, integrada por algo más de una decena de jóvenes alhaurinos. Durante el recorrido se procedió al reparto gratuito de chumbos y anís mientras se bailaban canciones y pasodobles famosos.

El edil de Fiestas y Turismo, Andrés García, acompañado de las técnicas del área y las componentes de la comisión organizadora de la verbena, no faltó en este recorrido del que también disfrutó el alcalde Joaquín Villanova en la zona del Barrio Viejo.

Para esta ocasión se han repartido varias decenas de kilos de chumbos ya pelados, una fruta que antaño dominó el campo alhaurino y que ahora es cada vez más complicado de encontrar en el mercado debido a su escasez.

Esta tradición es una de las más esperadas por los vecinos en estos días de verbena ya que permiten que desde bien temprano se pueda disfrutar de la fiesta y poner en marcha a los vecinos para un nuevo día de celebraciones.

La Verbena continuó a mediodía del sábado en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista con un almuerzo ofrecido por la Cofradía de los Verdes a base de estofado.

Muchas personas se acercaron hasta allí para departir y disfrutar del ambiente, entre ellos, el alcalde, Joaquín Villanova, junto a miembros de su Equipo de Gobierno.

La tómbola benéfica también ha estado abierta y los miembros de la asociación Barrio Viejo Virgen del Carmen han estado al frente de ella.

Ya por la noche se vivió uno de sus momentos más apoteósicos con el concierto del mítico grupo Los Diablos, que puso a bailar y cantar a todo el publico que coreó y disfrutó de sus canciones más conocidas como ‘Un rayo de sol’ o ‘Oh Oh July’, auténticos éxitos de los veranos de los años 70.

La banda, que cuenta con más de medio siglo de trayectoria y está liderada por Agustín Ramírez, demostró estar en plena forma para seguir haciendo conciertos dinámicos y muy entretenidos en los que lo dió todo con el público alhaurino y de fuera de él, ya que numerosas personas de otros lugares de la provincia se han acercaron hasta el Parque Municipal del Mirador de Bellavista para presenciar este recital.

Sin duda este era uno de los platos fuertes del completo programa de actos previstos para esta edición de la verbena y el plato estrella en cuanto a conciertos.

El Parque ha mostrado un ambiente excepcional durante toda la noche pese a la lluvia que desde la tarde ha hecho acto de presencia. El servicio de barra que lleva la cofradía de los Verdes ha estado muy animado y no ha parado de servir comida y bebida en toda la noche.

El domingo será un día muy intenso con actividades durante todo la jornada como la exposición de coches clásicos y de época, la gran paella popular, la recogida y carrera de cintas y el broche final con el concierto de Hoffman a las nueve y media de la noche.