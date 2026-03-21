La actuación, protagonizada por un coro de más de diez voces, acercó al público este género musical, así como el soul y el funk

El Centro Cultural Vicente Aleixandre ha acogido este viernes un concierto de música gospel que ha logrado llenar el aforo del recinto en una cita incluida en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dirigida por Manuel López.

El espectáculo ha estado protagonizado por el proyecto Verso Libre Gospel Band, que ha acercado al público la esencia del gospel, soul y funk con un formato dinámico y accesible. Sobre el escenario, un coro de más de diez voces junto a una banda profesional han ofrecido un repertorio que ha combinado clásicos en inglés con versiones en español, transmitiendo mensajes de optimismo y superación.

La diversidad y experiencia de sus integrantes, procedentes de estilos como el soul, jazz, rock o pop, han dado lugar a una propuesta de gran calidad vocal que ha conectado de forma directa con el público asistente.

Desde el Área de Cultura han destacado la buena acogida de esta propuesta, que ha supuesto una novedad dentro de su programación y que ha contado con una excelente respuesta por parte de los vecinos.