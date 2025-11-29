El alcalde y buena parte del Equipo de Gobierno municipal acude al estreno del mercadillo, situado en la sede de la ONG de la avenida de San Sebastián

MÁS INFORMACIÓN: 👇🏽

La Asociación Grupo Girasoles, que centra su ayuda en la investigación contra el cáncer pediátrico, ha inaugurado este sábado su rastrillo solidario en su sede de la Avenida de San Sebastián, 10.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a concejales de la Corporación Municipal, ha sido el encargado de inaugurarlo junto a la presidenta de Girasoles, Iluminada Regateiro. El acto ha resultado muy concurrido, gracias a la presencia de numerosas personas e invitados que ya han realizado las primeras compras y han colaborado con esta tradicional acción benéfica.

El acto de apertura del mercadillo ha contado con la animación de la Pastoral San Juan, que ha realizado una actuación en la propia avenida, muy celebrada por el público asistente.

Este rastrillo solidario estará abierto en diciembre en horario de 10:30 a 13:30 horas por las mañanas y de 17:30 a 19:30 horas por las tardes durante las próximas semanas. Como es habitual, además de complementos y artículos de decoración, se pueden adquirir los famosos bebés pelones de la asociación y ropa en el ropero solidario.

Iluminada Regateiro ha agradecido la ayuda de tantas personas y el alcalde, Joaquín Villanova, ha felicitado al equipo de Girasoles por su incansable labor de ayuda en un tema tan delicado y doloroso como el cáncer infantil.