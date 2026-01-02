Se trata del quinto plan de refuerzo de firmes que lleva a cabo la institución provincial para eliminar baches y deformaciones de la calzada, así como para la reparación de cunetas

Francisco Salado recalca que estas actuaciones contribuyen a la mejora de la movilidad en el interior de la provincia, reforzando además la seguridad vial

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 6.653.026,10 euros el quinto plan de refuerzo de firmes, que incluirá el arreglo de medio centenar de kilómetros de 17 carreteras de la red viaria provincial. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 19 de enero.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se trata de un nuevo plan para mejorar el estado de las carreteras que son competencia de la institución provincial eliminado baches y deformaciones de la calzada, así como actuando en la reparación y adecuación de cunetas.

“Son actuaciones -ha apuntado- que contribuyen a la mejora de la movilidad en el interior de la provincia, y en este caso las obras afectan a vías que comunican o que sirven de acceso a una veintena de municipios. Además, con estos trabajos también contribuimos a reforzar la seguridad vial en nuestras carreteras”

Salado ha detallado que en los cuatro planes anteriores de refuerzo de firme ya se ha actuado en 72 carreteras, a las que ahora se unirán las 17 vías del nuevo plan. “Esto es una clara muestra de nuestro compromiso por remozar y modernizar la red viaria provincial, formada por 118 carreteras que suman 860 kilómetros”, ha añadido.

El presidente de la Diputación ha recalcado que tanto estas obras de refuerzo de firme como otras que se llevan a cabo para arreglos estructurales en las vías son fundamentales para mejorar las comunicaciones viarias en el interior de la provincia, ya que facilitan los desplazamientos de quienes viven en pueblos y núcleos rurales, y también sirven para luchar contra la despoblación.

Proyectos por comarcas

En la Axarquía se actuará en seis carreteras, cuyas obras han salido a licitación por un importe global de 2.129.746,87 euros. Así, se arreglará la MA-3109 (El Borge-Almáchar), con una inversión de 107.067,42 euros; la MA-3113 (acceso a Benamargosa), que se licita por 171.679,69 euros; la MA-3114 (Moclinejo-Almáchar), por 646.887,83 euros; la MA-3203 (acceso a Cajiz desde la N-340a), por 624.562,45 euros; la MA-4104 (acceso a Alcaucín desde la A-7205), por 229.575,55 euros; y la MA-5103 (Árchez a Corumbela), cuyas obras se licitan por 349.973,93 euros.

En el Valle del Guadalhorce se realizarán cinco obras por un total de 1.524.891,59 euros. Afectan a la carretera MA-3300 (Alhaurín de la Torre-Alhaurín el Grande), cuyos trabajos se licitan por 300.000,02 euros; la MA-3303 (Coín a Puerto de Pescadores), por 166.000 euros; la MA-3304 (de Cártama a Alhaurín el Grande), por 263.000,01 euros; la MA-3403 (de Villanueva de la Concepción a Almogía), por 669.891,56 euros; y la MA-4401 (de Valle de Abdalajís hacia Las Angosturas), por 126.000 euros.

En la Serranía de Ronda, se sacan a licitación tres actuaciones que suman 1.085.305,80 euros. Las obras se ejecutarán en la MA-7402 (acceso a Acinipo desde la A-374), que se licitan por 257.023,90 euros; la MA-8301 (Estepona-Jubrique), por 739.800,15 euros; y la MA-8306 (acceso a Benalauría desde la A-369), por 88.481,75 euros.

Y en la zona de la Sierra Norte, comarca de Antequera y Guadalteba se licitan otras tres obras: en la MA-5100 (de A-7201 a MA-5102), por un importe de 569.327,63 euros; la MA-5101 (de A-92 a MA-6414), por 1.047.754,21 euros; y la MA-7404 (acceso a Cañete la Real desde la A-384), por 296.000 euros.