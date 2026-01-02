Las asociaciones de mujeres del municipio han impulsado otro año más esta iniciativa con la colaboración del Ayuntamiento. El despacho de Alcaldía ha acogido el tradicional acto con la presencia de las voluntarias y del director de la prisión

Alhaurín de la Torre, a través de las asociaciones de mujeres de la localidad, ha vuelto a hacer llegar regalos de Navidad al Centro Penitenciario Málaga I, con sede en el municipio, para que las mujeres internas puedan hacerlos llegar a sus hijos e hijas menores. El despacho de Alcaldía ha albergado este lunes el ya tradicional acto de entrega, que se lleva a cabo desde hace tres décadas.

A la cita han asistido el regidor, Joaquín Villanova; las concejalas de Asuntos Sociales y de Educación, Pilar Conde; y las integrantes y voluntarias de las asociaciones Mujeres por la Alegría, Victoria Kent y Amat (Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre), así como el director de la prisión, Jaime Lozano, y la trabajadora social del centro.

Con este gesto, se busca llevar la felicidad a todos los niños y niñas cuyas madres están privadas de libertad y que puedan disfrutar así de sus regalos en una jornada convivencia que se organiza en el marco de las celebraciones por el Día de los Reyes Magos. Este año se han donado un total de 21 regalos para las familias que participarán en dicho acto.

El alcalde ha dado las gracias a las asociaciones locales por continuar con esta tradición, “un gesto solidario que se enmarca en una convivencia en la que estos pequeños podrán compartir momentos con sus madres y sentir ese calor tan necesario en Navidad”. Villanova ha felicitado también al equipo del centro penitenciario por su trabajo y ha destacado las “muy buenas relaciones” que mantiene con el Ayuntamiento.

Por su parte, el director, Jaime Lozano, ha tenido también palabras de agradecimiento para las asociaciones y para el Ayuntamiento, y ha afirmado que es una forma de “devolver la sonrisa” a estos hijos y a sus madres.