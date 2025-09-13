Responsables de la Agencia de Emergencias de Andalucía y de la Secretaría General del Agua mantienen un encuentro con el objetivo de “anticiparse”

La Junta de Andalucía trabaja en la coordinación y mejora de los sistemas de gestión para mitigar el riesgo de inundaciones ante la posibilidad de que se produjeran temporales como los vividos este año y también a finales del pasado, que ocasionaron importantes daños en la comunidad.

La anticipación ha sido el objetivo principal de la reunión que han mantenido responsables de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y de la Secretaría General del Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En este encuentro se ha trabajado en definir las zonas de riesgo de las zonas inundables en las cuencas mediterráneas andaluzas, demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, y demarcación hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, gestionadas por la Secretaría General del Agua.

Desde el Gobierno andaluz se recuerda a los ayuntamientos y sus operadoras la conveniencia de tener preparados los sistemas de drenaje urbanos y de realizar las operaciones preventivas de limpieza de los sumideros que recogen el agua de la lluvia y la conducen al sistema de alcantarillado, evitando así la acumulación de agua y posibles inundaciones en las áreas urbanas.

Del área de emergencias han participado en la reunión el subdirector general de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez Claudio; el secretario general de Interior y director gerente de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, David Gil Sánchez, y el jefe de servicio de protección civil de Almería, Fernando López.

Por parte de la Secretaría general del Agua, han asistido el secretario general del Agua, Ramiro Angulo; la directora general de Recursos Hídricos, Susana Benavides; y el subdirector de Planificación, Juan Francisco Muñoz, entre otros responsables.