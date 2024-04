El Gobierno andaluz destina 15,4 millones a la recuperación y conservación de los humedales andaluces

La laguna se recupera tras las últimas lluvias y 4.900 flamencos inician su nidificación, pendientes de próximas precipitaciones

La Laguna de Fuente de Piedra ha acogido este viernes un acto conmemorativo por el 40 aniversario de su declaración como Reserva Integral por la Ley 1/1984, de 9 de enero, tratándose del primer espacio natural que fue declarado por el Parlamento Andaluz.

El acto ha estado presidido por el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, José Enrique Borrallo, quien ha explicado que la laguna de Fuente de Piedra “es la laguna más grande que hay en Andalucía y ha llegado a albergar el mayor número de parejas reproductoras de flamencos, hasta 20.000”.

Durante cuatro décadas, más de 400.000 flamencos han anidado en la Laguna de Fuente de Piedra con una media anual de 7.500 pollos nacidos, teniendo en cuenta que se han registrado varios años de sequía que han imposibilitado la reproducción.

Este enclave se ha convertido en un punto de referencia del sur de Europa, ya que de las 638 especies que hay en registradas en los humedales en España, aquí hay más de 230 especies de aves.

La conservación de la Laguna ha propiciado además la visita de más de 1.300.000 visitantes durante estos 40 años.

“Esto demuestra que la conservación del entorno y el hecho de potenciar los valores ambientales no es incompatible con el uso público y, ni mucho menos, con el desarrollo socioeconómico del territorio, porque esas visitas han generado además riqueza en los municipios de la zona”, ha asegurado Borrallo.

En Andalucía hay tres millones de hectáreas protegidas, “y deben ser conservadas y hay que proteger su valor ambiental, pero también son un proyecto de vida para los 500.000 andaluces que viven en esos espacios”.

Desde la Consejería se están ejecutando actualmente trabajos de mejora del entorno y protección de la biodiversidad en la Laguna de Fuente de Piedra por valor de más de 800.000 euros, dentro de un plan global que desarrolla el Gobierno andaluz en todo el territorio, con una inversión de 15,4 millones destinados a la recuperación y la conservación de los humedales andaluces. El 86% (13,3 millones) se reserva a la restauración de zonas húmedas y el 14% restante es para la compra de terrenos y su recuperación.

Además del director general de Espacios Naturales Protegidos han asistido al acto conmemorativo el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez, el delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, José Antonio Víquez, y el Alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón.

Para abundar en el balance de lo que han supuesto estos 40 años de protección del espacio natural, se ha contado con las intervenciones de Manuel Rendón, director-conservador hasta 2021; Pedro Pacheco, presidente de la asociación local Ave Fénix; y África Lupión, actual directora-donservadora de la Reserva Natural.

Eventos durante 2024 por los 40 años

Con motivo del 40º aniversario de la Reserva Natural se ha realizado un programa de actuaciones que se van a desarrollar a lo largo de todo este año 2024.

La primera de ellas ha sido un concurso de fotografía de la Reserva Natural, cuya entrega de premios se ha realizado este viernes en el acto conmemorativo del 40 aniversario. Las 20 fotografías seleccionadas estarán expuestas en el Centro de Visitantes hasta el 21 de este mes. En el acto también se entregarán al equipo directivo del colegio «San Ignacio» de Fuente de Piedra los premios del concurso de dibujos sobre la laguna, que también están expuestos en el Centro de Visitantes.

A finales de este mes se celebrará una Jornada Científica, organizada en colaboración con la Cátedra de Conservación de la Naturaleza UNIA-UICN. El viernes 26 de abril la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, en el Puerto de Málaga, acogerá una sesión de conferencias de investigaciones realizadas en la laguna y una mesa redonda. La jornada científica se cerrará con una visita a la laguna el sábado 27.

Durante este mes se encuentra abierta una convocatoria abierta para la propuesta de proyectos de conservación, con un presupuesto máximo de ejecución de 10.000 euros. De entre los proyectos recibidos se seleccionarán entre 1 y 3 para su ejecución durante 2024.

Además, se han llevado a cabo visitas educativas a la Reserva Natural y, como actividad dirigida a la población de Fuente de Piedra, se ha programado una observación del cielo nocturno este verano.

Otra actividad prevista es un voluntariado ambiental para la adecuación de las islas de Senra y de San Luis, en el interior de la laguna, a realizar entre agosto y septiembre.

En el último trimestre se desarrollarán acciones de promoción de buenas prácticas ambientales en el sector agrícola, dado que casi la totalidad de la Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural tiene un uso agropecuario.

La última actividad, para cerrar el año, será una jornada de recibimiento de las grullas, a finales del mes de diciembre.

Situación actual de la laguna y últimos censos de aves.

La laguna de Fuente de Piedra es la más extensa de Andalucía y una de las dos grandes lagunas que se conservan en la península Ibérica.

Tras un otoño e inverno de escasas precipitaciones, la laguna estuvo cerca de secarse en el mes de febrero, pero las lluvias de marzo han permitido que recupere un nivel de agua suficiente para acoger a un buen número de aves.

El censo realizado esta semana arroja una cifra de 10.865 aves acuáticas de 44 especies diferentes, considerando tanto la laguna (con 30 especies) como los humedales que se encuentran en su perímetro y que cuentan con senderos y observatorios para el uso público.

Los flamencos comunes son la especie más numerosa, con más de 8.000 ejemplares, parte de los cuales (unos 4.900) han iniciado su nidificación en la isla de Senra de la Reserva Natural. Las otras dos especies coloniales que acoge la laguna, las pagazas piconegras y las gaviotas reidoras, con 643 y 234 ejemplares, respectivamente, también han iniciado la ocupación de sus lugares de cría.

No obstante, el nivel de agua (27 cm el pasado martes) se encuentra algo por debajo del que se considera necesario para que se mantengan las colonias. La meteorología de las próximas semanas será la que determine si se trata de un intento de reproducción con éxito o no. Si no se producen nuevas lluvias, la laguna empezará su proceso natural de desecación, dado que las altas temperaturas de la primavera, junto al viento, aceleran la evaporación, existiendo la posibilidad de abandono de los nidos.

En estos 40 años de seguimiento de la laguna de Fuente de Piedra, los flamencos se han reproducido con éxito en 30 ocasiones. El número medio de parejas ha sido de unas 12.000 y el número medio de pollos, de 7.500.

Hasta 2023 ha habido 7 años en los que los flamencos no han intentado criar (2023, 2012 o 2005 han sido los más recientes) y 3 años en los que los flamencos han hecho intentos de cría sin éxito (2008, 2016 y 2021), siendo la principal causa el descenso del nivel de agua de la laguna durante la nidificación. Desde octubre hasta hoy las precipitaciones acumuladas en Fuente de Piedra han sido de 295 mm, cuando la media anual es de 437 mm.