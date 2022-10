Si hay un dispositivo que se ha hecho presente en nuestras vidas de manera masiva es el teléfono móvil. Y es que ya hay más líneas móviles que fijas en España, se trata además de un mercado con un alto grado de dinamismo. Solemos cambiar de teléfono cada tres años y medio de manera aproximada, y mantenerlo en buen estado es una de las cuestiones a tener en cuenta. Por ello, tienes ahora un nuevo servicio en la provincia de Málaga con todo lo referido a telefonía móvil. Librephonía está situada en la calle Luis Cernuda 9, frente a Lidl en Alhaurín de la Torre.

Por qué confiar en librephonía

Dispones de una gran cantidad de artículos en stock de todas las marcas, tanto para dispositivos que utilizan Android como para teléfonos Apple. Desde fundas y cargadores a teléfonos de ocasión que puedes conseguir precio muy reducido. Pero si hay algo muy a tener en cuenta es el servicio express de reparacion de moviles que se ofrece. Con cita previa podrás tener tu teléfono reparado en solamente una hora. Algo extremadamente importante, ya que no podemos estar sin nuestro teléfono por más tiempo. Así te garantizas que el tiempo de espera será mínimo. Todas las reparaciones se realizan siguiendo unos estrictos controles de calidad y ofreciendo la garantía correspondiente. Si tu teléfono empieza fallar por problemas con la batería, tiene daños por agua o su sistema operativo no se encuentra dando lo mejor de sí, no cabe duda de que en Librephonía harán todo lo posible para que puedas tenerlo como nuevo.

Uno de los artículos más solicitados en cualquier tienda de telefonía o accesorios es una funda. En este local dispones de fundas para la mayor parte de modelos que se ofrecen en el mercado, ofreciendo unos diseños espectaculares y altos grados de protección. Recuerda la importancia de tener tu teléfono debidamente protegido, tanto con una funda como con un protector de pantalla. Ninguno de los otros se encuentra salvo a la hora de que su teléfono móvil se caiga al suelo. Los acabados en vidrio y el metal sufre daños muy altos en caso de impacto. Esto es algo que puedes editar con una funda y un protector de pantalla.

Quizás una de las reparaciones más demandadas en los teléfonos móviles es la del cambio de pantalla. Una simple caída puede hacer que la pantalla se rompa, o que presente algún tipo de daño que impida su correcto funcionamiento. Aquí puedes sustituir fácilmente la pantalla de tu teléfono, recuerda que con el servicio de cita previa tendrás tu dispositivo listo en una hora. Lo que tardas en hacer la compra en el supermercado, a la vuelta tendrás el teléfono listo para volver a ser utilizado.

¿Qué tal un reacondicionado? ¡Una gran forma de ahorrar!

El mercado de segunda mano ofrece buenas posibilidades a la hora de conseguir cualquier teléfono móvil, reloj inteligente, o tablet a un precio mucho más reducido. Cada producto ha sido revisado y debidamente acondicionado, para que tengas la mejor sensación cuando la adquieras. Supone una forma económica de ir renovando nuestros dispositivos y accediendo a una gama muy amplia de productos. Gracias a un riguroso proceso de limpieza y reacondicionado, tendrás la sensación de estar estrenando un dispositivo nuevo, y sin tener que gastar una fuerte suma de dinero.

Todos los accesorios que puedas imaginar

La tecnología se presta a ofrecernos gran cantidad de accesorios, no solamente hablamos de fundas o de protectores de pantalla. Desde un lápiz para nuestro dispositivo móvil o tablet, a un palo selfie pasando por una pulsera de actividad o tarjetas de memoria. Todo lo que necesitas lo encuentras aquí, para poder sacar mucho más rendimiento a tus dispositivos. Los accesorios son absolutamente necesarios para poder aprovechar al máximo todo el potencial que la tecnología nos ofrece. No es necesario invertir mucho dinero para conseguir buenos artículos que van a dar solución a tus necesidades.

En todo momento recibes el asesoramiento que necesitas si tienes dudas a la hora de comprar. Así te garantizas que vas a llevarte el artículo que mejor se adapta a tu dispositivo. Evita los fallos que se producen al comprar de forma online, aquí tienes a profesionales dispuestos a ayudarte y ofrecerte lo mejor. Librephonía es la solución a los retos que nos plantea la tecnología en Alhaurín de la Torre.

No lo dudes más, si necesitas hacerte con un nuevo dispositivo o comprar algún accesorio, en librephonía vas a encontrarlo. Disfruta del accesorio que siempre has deseado o repara tu dispositivo en un tiempo récord. A todos los retos que nos plantea la tecnología, esta tienda es capaz de ofrecer una solución adecuada a tus necesidades. Todo sin necesidad de complicaciones ni de tener las dificultades propias de buscarlo por ti mismo.