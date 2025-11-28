Ya son 13 las víctimas por violencia de género en 2025 en Andalucía

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz los presuntos asesinatos de dos mujeres de 60 y 25 años en Rincón de la Victoria y Campillos (Málaga), dos casos que han sido confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que elevan a 13 las víctimas por violencia de género en Andalucía en 2025 y a 40 en España en el ámbito de la pareja o expareja. No existían denuncias previas ni las víctimas habían sido usuarias del Instituto Andaluz de la Mujer ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia. Los presuntos agresores han sido detenidos.

López ha mostrado su “profunda tristeza y rabia” ante estos nuevos casos de violencia machista. Así, ha transmitido, en su nombre y en el de todo el Gobierno andaluz, su “condena y rechazo ante este virus maligno que es la violencia de género y que no deja de golpearnos” y ha trasladado sus condolencias a ambas familias y personas allegadas. La consejera ha recordado que los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas y sus familias las 24 horas y los 365 días.

Asimismo, ha llamado a las víctimas y sus entornos a “no bajar la guardia ni subestimar las señales de alerta ante la violencia de género”. A este respecto, ha señalado que “una falta de respeto, la exigencia de compartir las contraseñas de las redes sociales o un empujón son indicios que no podemos minusvalorar, ni mucho menos negar porque las consecuencias pueden ser nefastas”.

La responsable andaluza de igualdad ha calificado de “dramático y muy alarmante” esta sucesión de crímenes machistas, por ello ha subrayado la necesidad de “no normalizar conductas y comportamientos que desembocan en situaciones de violencia, así como no disculpar a aquellos cobardes que las cometen bajo un falso concepto de amor”.

López ha adelantado que se ha activado en ambos casos el servicio de apoyo psicológico en crisis del Instituto Andaluz de la Mujer para ayudar a la familia a afrontar esta terrible situación. Este recurso, gratuito y altamente especializado, se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con una intervención temprana e integral, con la finalidad de prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura. Esta intervención se realiza en el ámbito familiar, laboral y educativo.

En la actualidad, Andalucía acumula 280 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.335 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 489 menores de edad huérfanos desde 2013, 98 en Andalucía.

Un teléfono para todas

Andalucía cuenta con un teléfono de atención a las mujeres, especialmente dirigido a aquellas que sufren violencia: la línea 900 200 999 es un recurso del Instituto Andaluz de la Mujer gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año y está operativa para toda Andalucía. Es anónimo y confidencial y está atendido por un equipo humano formado por personal de las ramas de la Psicología, Derecho y Trabajo Social. De esta forma, permite resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos, además gestiona el acogimiento de las víctimas en la red de centros de acogida para víctimas de esta violencia.

El Gobierno andaluz considera la violencia de género una grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan.

En ese sentido, la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, como institución pública responsable de las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que el resto de instituciones y la ciudadanía en general respondan de manera inmediata y contundente a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores. Además, la Junta de Andalucía se compromete a seguir apoyando y trabajando, en el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencias machistas.