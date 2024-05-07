Es evidente que recurrir a tratamientos estéticos es algo que puede aportarnos grandes satisfacciones tanto a nivel estético como en otros aspectos tan fundamentales para nuestro bienestar como la autoestima. Y es que sentirnos a gusto y con confianza en nosotros mismos puede marcar una gran diferencia en nuestra vida.

Sabemos que existen diversos procedimientos que lograrán nuestra mejor versión, pero lo cierto es que muchas veces no sabemos todo lo que pueden ofrecernos o en qué consisten exactamente. Precisamente de esto es de lo que queremos hablarte, de los Tratamientos faciales en Málaga más demandados. Vamos allá:

Ácido hialurónico

Estamos ante un tratamiento que se lleva a cabo con anestesia tópica con el objetivo de que el paciente no tenga ninguna molestia en su rostro. Además, es muy poco lo que se tarda, ya que basta con una sesión de un cuarto de hora para inyectarlo.

La edad perfecta para iniciarse en este Tratamiento facial málaga es a partir de los 30 años, que es cuando comienzan a hacer su aparición las primeras líneas de expresión. Por supuesto, también es muy eficaz en edades más avanzadas, porque contribuye a corregir la profundidad de las arrugas y a compensar el volumen que se ha ido perdiendo con el tiempo.

Y es que el ácido hialurónico aporta volumen, reduciendo arrugas y revitalizando, puesto que retiene agua, actuando de ese modo contra esa deshidratación que hace que la piel se vea más opaca y con una menor tersura.

Aunque por norma general el tratamiento suele durar unos dos años (la sustancia es reabsorbida por el organismo), el efecto de esta corrección se prolongará durante más tiempo gracias al ácido hialurónico que produce la propia piel y a la regeneración del colágeno.

Arrugas de expresión

Aunque hasta hace un tiempo parecía poco menos que imposible, lo cierto es que “parar el tiempo” es algo absolutamente factible. Por ejemplo, con este tratamiento para las arrugas de expresión que además es mínimamente invasivo e indoloro. Se aplica mediante microinyecciones en la piel y solamente se prolonga durante unos 30 minutos.

Gracias a él obtendrás resultados inmediatos y de larga duración, capaces de contrarrestar tanto los signos de la edad como la aparición de arrugas, logrando que recuperes la luminosidad facial, la tersura y la flexibilidad que han disminuido con el paso de los años, realzando de ese modo tu belleza natural.

Tus músculos faciales se relajarán, consiguiendo así que se eliminen arrugas y líneas de expresión. Lo habitual es que los resultados ya se noten a los 4 o 5 días. Estos durarán durante unos 3 meses, aunque esto es algo que depende de la persona. Para que los resultados se prolonguen en el tiempo, se pueden pautar próximas sesiones cuando pasen 3 o 4 meses de la primera sesión.

Las arrugas se eliminan, pero sin perder ni un ápice de nuestra expresividad natural gracias a este rejuvenecimiento facial que hará que luzcas mucho más joven y fresco. Y no solo esto, este tratamiento es igualmente válido para problemas de hiperhidrosis (excesiva sudoración del rostro), trastornos del movimiento facial o para eliminar secuelas de lesiones faciales.

Cirugía ortognática

Esta cirugía es la encargada de solucionar cualquiera de las patologías de la mandíbula, algo que va más allá del ámbito estético, ya que puede derivar en problemas de salud por muy pequeña que sea esta.

Y es que una parte muy importante de nuestro rostro está concentrada en la mandíbula (en la estructura facial y a la hora de mostrar nuestra sonrisa). Y no solo eso, también tiene una gran influencia en aspectos tan importantes como masticar, dormir o respirar, entre otras.

Pues bien, la cirugía correctiva se encargará tanto de enderezar como de realinear la mandíbula. Este procedimiento es llevado a cabo por un cirujano especializado en cirugía oral y maxilofacial. Con ella se busca conseguir un acabado estético y también corregir posibles malformaciones del hueso maxilofacial.

Para garantizar su durabilidad se utilizan tornillos, placas y alambres que también contribuirán a configurar adecuadamente la nueva forma de la mandíbula. Todo esto en función de un minucioso diagnóstico y evaluación de las patologías faciales del paciente, así como de un plan quirúrgico en el que se abordarán tres aspectos fundamentales: dental, facial y esquelética.

Las patologías que se pueden corregir con cirugía ortognática son muy numerosas, siendo la mordida abierta, dolencias y traumas en el rostro que hayan afectado esa zona, anomalías congénitas, dolor crónico en la ATM (articulación temporomandibular) o mandíbula, tumores y mandíbula retraída o protruida algunas de las más habituales. Se necesitará que el paciente pase de 2 a 3 días ingresado tras la intervención.

Rinomodelación

La rinomodelación, o lo que es lo mismo, la rinoplastia sin cirugía, es una forma perfecta de conseguir la nariz que siempre quisiste, pero sin tener que exponerte a los riesgos y complicaciones que implicaría una cirugía mayor. Es una operación ambulatoria que ni siquiera implicará hospitalización.

Las molestias son mínimas. Es un procedimiento estilizador que consigue modelar deformidades o protuberancias de la nariz, agregando también volumen a las zonas hundidas, corrigiendo el dorso o elevando la punta.

Y es que la rinomodelación se lleva a cabo con una inyección de ácido hialurónico en puntos estratégicos de la nariz, con la que se mejoran las pequeñas imperfecciones que hay en esta, como ligeras desviaciones, pequeñas asimetrías naturales o irregularidades del caballete, entre otras. De ese modo lograrás tener un rostro armónico sin tener que pasar por el quirófano.

Su duración suele ser de 1 a 5 años gracias a una novedosa incorporación al mercado: un ácido hialurónico específico que garantiza una durabilidad de más de 4 años.

Mesoterapia facial

Un rejuvenecimiento facial con el que lograrás la mejor versión de ti mismo con un aspecto sano y natural.

Es un tratamiento integral para tu rostro que se lleva a cabo a través de una intervención poco invasiva a base de microinyecciones superficiales sobre la piel del rostro (además, se utiliza anestesia atópica con el objetivo de evitar cualquier tipo de molestia).

Es uno de los procedimientos más populares a la hora de retrasar el envejecimiento (los resultados son visibles desde la primera sesión) y es capaz de devolver la luminosidad y la hidratación incluso a los rostros más castigados, ya que se encarga de sintetizar el colágeno en la piel.

Asimismo, resulta ideal para tratar diversos problemas de la piel ocasionados por factores como el estrés, el acné o una excesiva exposición al sol. La tersura cutánea y la oxigenación de tu piel están aseguradas gracias al ácido hialurónico, los oligoelementos, las vitaminas, los antioxidantes y los aminoácidos que se aplicarán.

Lo más recomendable son tres sesiones cada 15 días para iniciarse (el número de sesiones necesarias dependerá de las particularidades de la piel del paciente) y después sesiones de mantenimiento cada 6 meses.

Para descubrir más detalles sobre estos eficaces tratamientos faciales basta con entrar en clinicaorsonwelles.es. Se trata de la página web de una magnífica Clínica estética en Teatinos que tiene en su haber más de 20 años de experiencia en el sector, así como miles de implantes realizados y pacientes satisfechos. Incluso te ofrecen la posibilidad de una primera consulta totalmente gratuita, ideal para que solventes todas tus dudas.

Como habrás visto, es mucho lo que los tratamientos estéticos pueden hacer por ti. Lo fundamental es encontrar el ideal para ti en un espacio que ofrezca confianza, profesionalidad y experiencia. Si crees que lo necesitas, te animamos a hacer tu consulta sin compromiso.