El Área que dirige Iraya Villalba y la Asociación Corresponsales Juveniles ponen en marcha esta iniciativa de ocio saludable para chicos y chicas de entre 12 y 17 años, en un “entorno seguro y adaptado a su edad”

La Concejalía de Juventud, en colaboración con la Asociación Corresponsales Juveniles, ha organizado para el próximo 26 de diciembre La Hoguera, una fiesta de Prenochevieja dirigida a jóvenes de 12 a 17 años, que se celebrará en la Casa de la Juventud entre las 21:00 y las 00:00 horas.

El evento ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala del Área, Iraya Villalba, quienes han destacado la importancia de ofrecer alternativas de ocio saludable durante las fechas navideñas, especialmente pensadas para la población juvenil. La edil ha subrayado que iniciativas como La Hoguera permiten a los jóvenes disfrutar de un espacio de diversión, convivencia y participación en un entorno seguro y adaptado a su edad. Y es que el objetivo principal reside en crear un punto de encuentro en el que la juventud pueda celebrar de forma anticipada la llegada del nuevo año, reforzando los valores de respeto, amistad y ocio responsable.

La entrada tendrá un precio de dos euros, una cantidad muy asequible con la que se pretende facilitar el acceso al mayor número posible de jóvenes.

La colaboración de Corresponsales Juveniles ha sido clave en el diseño y organización de la actividad, ya que han participado activamente en la propuesta de ideas y en la difusión del evento.

Las autoridades han hecho un llamamiento a la juventud para participar en esta fiesta de Prenochevieja, que se suma a la programación navideña municipal como una propuesta atractiva y adaptada a los intereses de los más jóvenes, convirtiendo la Casa de la Juventud en el epicentro de la celebración la noche del 26 de diciembre.