El balance mensual del área revela un total de 523 gestiones y 237 comunicadas a través de Línea Verde (una media de 7,83 diarias). El Departamento de Eventos intervino en un total de 60 actuaciones

A lo largo del mes de noviembre, el departamento de Servicios Operativos ha gestionado un total de 523 incidencias, cantidad inferior a la del pasado mes. Se ha conseguido la resolución de 425 de forma prácticamente inmediata. El porcentaje por tanto de incidencias solventadas se ha colocado en un 81,26 %, algo por encima del mes de octubre, aunque inferior a la media anual.

Desde la aplicación de Línea Verde se ha intervenido en 237 incidencias (7,83 diarias). Un total de 144 se han tramitado a través de otros canales: avisos telefónicos a SSOO, registro municipal, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, notas interiores de otras áreas, etc.

El propio servicio de diagnóstico del área que dirige Prudencio J. Ruiz ha puesto en marcha un total de 71 incidencias. Las barriadas han recibido 11 actuaciones específicas. El departamento de eventos sigue en la misma línea al alza, llevándose a cabo la intervención de SSOO en el desarrollo de 60 de ellos.