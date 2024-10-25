El club Raquetas de Mijas será mañana, sábado, el escenario del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Veteranos Senior, un evento que congregará a los jugadores y jugadoras senior más destacados de la región. En este campeonato, las formaciones andaluzas estarán integradas por deportistas senior, con jugadoras mayores de 45 años y jugadores mayores de 50.

La competición, que se desarrollará durante toda la jornada, contará con José María Tejero como juez árbitro principal y se estructurará en dos categorías. En el cuadro masculino de 1ª categoría, el equipo de Málaga, defensor del título 2023, se enfrentará a Sevilla a las 12:15 h, mientras que Cádiz, segundos cabezas de serie, se medirá ante Granada. Los equipos vencedores de ambas eliminatorias se disputarán el título a las 16:15 h.

En el cuadro femenino de 1ª, Sevilla, campeonas vigentes, comenzará su enfrentamiento contra Granada a las 13:30 h, y simultáneamente, Málaga, segundo en el ranking, se enfrentará a Cádiz. La final femenina se celebrará a las 18:30 h, mientras que los equipos que no logren la victoria lucharán por evitar el descenso.

La 2ª categoría se resolverá mediante liguillas, dada la ausencia de Córdoba, con los mismos enfrentamientos tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Jaén y Almería abrirán el evento a las 11:00 h, seguidos del duelo entre Huelva y Jaén a las 15:00 h. Finalmente, Almería y Huelva cerrarán la jornada con el último enfrentamiento a las 17:30 h, con la plaza de ascenso a 1ª categoría en juego.

Este campeonato promete ser una cita imprescindible para los aficionados al deporte, resaltando la pasión y el talento de los veteranos en la comunidad andaluza.