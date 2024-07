(Rafael Alfonso Alfaro García) DATOS Y CITAS: Cortesía de El lobo bobo.

Petra está en Jordania, situada en el Valle de Aravá entre el Mar Muerto y el golfo de Aqaba y cerca de la frontera con Israel. En una región con una fuerte sismicidad:

Se encuentra donde la Placa Arábiga se separa de la Placa África y esta sismicidad se ve reforzada por la proximidad del Gran Valle del Rift. En los años 363, 419, 551 y 747, varios terremotos dañaron la ciudad y sus monumentos.

Petra la construyeron los Nabateos, si bien antes estuvieron los Edomitas.

Los nabateos eran un pueblo árabe nómada que vivían en tiendas de piel de cabra, dedicado al comercio en su mayor parte, que se asentó en la zona de Petra a finales del siglo VI a.C. Petra se convirtió posteriormente en un gran enclave para las rutas comerciales que conectaban China con Roma, la ruta de la seda y las especias.

Los Nabateos construyeron Petra porque en su ruta pasaban siempre por el mismo sitio y como tenían mucho dinero comenzaron a competir entre ellos a ver quien tenía la portada más grande.

Hacia el siglo VI d. C., el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos, condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido hasta que en 1812 el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Jean Louis Burckhardt (1784–1817).

En petra también había inundaciones gracias a la relativa impermeabilidad de las rocas. ​ Esta baja permeabilidad del suelo plantea muchos problemas, como las inundaciones, que son muy destructivas. Esto se resolvió cuando fue desviado en el siglo XX, el curso del río Wadi Musa (Uadi Moisés), que era responsable de mortíferas inundaciones como la ocurrida en el año 1963.

CONCLUSIONES:

No en vano en el capitulo anterior estuvimos analizando el obelisco inacabado de la cantera de Assuan, donde llegamos al convencimiento que este tuvo una consistencia blanda en una época. Fue este convencimiento el que me llevo a hacer un descubrimiento asombroso en la ciudad perdida de Petra.

Como he dicho ese vídeo presentado por Enrique de Vicente me impacto tanto que quede enganchado y no podía dejar de visualizar videos relacionados. Tanto de Egipto, como de otras civilizaciones y creo que llegue a ver todos los videos que había disponibles en internet.

En algún momento algo me llamo la atención en un video de la ciudad perdida de Petra (Jordania) y casi sin darme cuenta siempre iba a parar al mismo video una y otra vez.

En este vídeo lo primero que se aparecía es la famosa portada que llaman el tesoro de 40 m. de altura, en esa portada a la derecha según se mira y en la roca madre hay una marca que a todas luces no es natural; es decir no puede ser una formación geológica. Y por tanto es una marca que quedo cuando se estaba construyendo esa magnífica portada.

Esa maca es como un ancho surco vertical, como los del obelisco inacabado de la cantera de Assuan. Cuando vi esta maca la relacione al instante con ese obelisco, pero no quería creer que era un ancho surco vertical. Que también es mucho más grande que los del obelisco, ya que tendrá cerca de veinte metros de altura desde el suelo y entre un metro y medio o dos metros de ancho.

Como digo volvía sobre esta marca una y otra vez. Hasta que por fin dije sí, ¡Es un ancho surco vertical! Como los del famoso obelisco y por tanto toda la pared en la que está debió tener una consistencia blanda. Y también debió tenerla la pared del otro lado de esa portada. Y desde luego ¡también la propia portada debió tener una consistencia blanda!

Debo decir que en ese momento me invadió la emoción y casi no podía creer lo que acababa de descubrir.

Pasados unos instantes pensé que esto mismo podía estar en más portadas de Petra, por lo que decidí buscar muestras de ablandamiento de rocas. Casi sin creer lo que estaba tratando de encontrar comencé a buscar imágenes.

No fue difícil encontrarlas y debo decir que no solo las encontré, sino que estuve viendo muestras de ablandamiento de rocas hasta aburrirme.

Veamos: Si uno no tiene el convencimiento y las pruebas de que eso es posible, no puede darse cuenta de ello. Tendemos a pensar que las rocas tienen esa forma porque son así. Y también tendemos a pensar que esas formas reblandecidas las pudo haber hecho el agua, pero es que el agua no hace eso. Esas formas no coinciden con ningún modelo de erosión por agua.

El agua hace formas redondeadas y fisuras por donde ha pasado el agua por las partes más blandas de la roca. Y tampoco es posible que en un mismo lugar con el mismo tipo de roca (arenisca) se den varios modelos de erosión.

Esas formas reblandecidas de la roca están en toda Petra y en las rocas de ese lugar. Y por supuesto que solo están en ese lugar, ya que las montañas de alrededor de Petra no tienen esa forma reblandecida. Esa forma solo está dentro del perímetro de Petra, esos 264 Km. Por tanto el ablandamiento de rocas y esas portadas están íntimamente relacionadas.

Debo decir que en esta magnífica portada llamada El Tesoro, no hay visibles muchas muestras de ablandamiento de rocas, ya que está más terminada que otras; si exceptuamos la que tiene forma de ancho surco vertical.

Pero en el siguiente “templo” conocido como el Monasterio, podemos ver con toda claridad cómo la roca madre que hay a ambos lados de esa magnífica portada tiene una forma reblandecida. Es como si alguien hubiese estado amasando con las manos la roca cuando estaba blanda y después se solidifico, pero la forma que conserva es la misma que cuando estaba blanda.

Pero no solo la roca madre que hay a ambos lados de esta portada; sino que todo el enorme promontorio dónde está esta portada también tiene esta forma. Es decir: ¡Se ablando todo ese promontorio rocoso!

Ahora veamos un dato más: En esa magnífica portada que fue reblandecida se puede ver en el tercio inferior de la portada un tramo horizontal deteriorado, que abarca desde la roca madre pasando por toda la portada y hasta el otro lado de la roca madre, donde también se aprecia (no en esta imagen).

Este dato puede parecer que no tienen demasiada importancia, pero llegaremos a ver que tienen una importancia insospechada y nos llevara a unas conclusiones trágicas para toda la humanidad, por un lado y también maravillosas por otro lado. Y por supuesto no estamos hablando de erosión y no solo se da en este templo, sino en muchos otros que están por todo el mundo.

¿Pero qué más podemos ver en este magnífico templo? Lo que podemos ver es que el interior está hueco, pero no está terminado y desde luego el exterior tampoco está terminado, algo de lo que hay muchas fotografías que lo confirman.

Esto mismo ocurre en todos y cada uno de los 800 templos que hay en Petra, los cuales están en la misma fase de construcción. Algo bastante raro; lo lógico es que empezasen a construir un templo o cuatro templos, los terminasen y después comenzasen otros cuatro templos. Pero lo que no podemos admitir es que comenzasen los 800 templos que hay en Petra al mismo tiempo y los dejasen sin terminar de construir. Por no hablar del 80% de templos que están enterrados.

Veamos: ¿Qué puede significar que los 800 templos de Petra estén sin terminar y en la misma fase de construcción? Lo que esto nos está diciendo es que los 800 templos se estaban construyendo al mismo tiempo con esa tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas, que analizaremos más detenidamente en el siguiente capítulo. Y también quiere decir que en el mismo instante se abortó la construcción en todos ellos; puesto que todos están sin terminar de construir. Lo que nos habla de un abandono repentino.

Estos datos nos suenan de antes ¿verdad? Si hacemos referencia al obelisco famoso que está partido de una forma inexplicable, que lo que viene a decir es que alguien en un momento determinado tomo una decisión contraria a la que había tomado en un principio, que era la de construir.

Pero veamos algo más: Si según los historiadores de Jordania, Petra se construyo con martillos y cinceles. Teniendo en cuenta que está sin terminar de construir y se abandono de una forma repentina (aunque no por los Nabateos); ¿Dónde están los 150 millones de metros cúbicos de cascotes y material sobrante, necesarios para vaciar los interiores y los exteriores? Sin contar los templos que están enterrados.

Porque suponiendo que fuesen los Nabateos los que estaban construyendo, no van a abandonar de un día para otro la construcción y van a recoger todo el material sobrante para hacerlo desaparecer. Eso es imposible.

Otro dato más es que en Petra hay un ingenioso sistema de distribución de agua, que viene de una cuenca pluvial de 92.000 Km 2, que está a unos 9 Kilómetros de Petra. Como iremos viendo todas estas construcciones enigmáticas están siempre relacionadas al agua; o han tenido agua o siguen teniendo agua.

Veamos: ¿Qué tenemos? Unas construcciones que fueron hechas hace 12.500 años (como veremos), con una tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas, y que estaban siendo construidas al mismo tiempo. Pero que en un momento determinado se aborto la construcción en el mismo instante en estos dos lugares que hemos visto hasta ahora. El obelisco inacabado de la cantera de Assuán y en Petra.

Está claro que esto no lo estaba construyendo ninguna civilización anterior a nosotros. Por tanto fue otra civilización la que lo estaba construyendo con una tecnología que yo pienso está un millón de años por delante de nuestra tecnología actual. Y no me refiero a la tecnología de construcción; sino a lo que esas construcciones iban a ser en realidad. Y desde luego podemos hacernos la pregunta ¿Por qué no sabemos nada de esa civilización?

Ahora veamos: ¿Cómo es posible que los verdaderos constructores construyeran en ese lugar? Teniendo una tecnología que tal vez este un millón de años por delante de la nuestra. ¿Acaso no se dieron cuenta que es una zona de fuerte sismicidad? Eso sencillamente no es posible, luego está claro que sabían perfectamente donde construían. Lo que nos lleva a pensar que construyeron donde lo hicieron precisamente porque se trata de un lugar de fuerte sismicidad.

Esto mismo podremos verlo en más lugares de todo el mundo donde están estas construcciones enigmáticas y maravillosas.