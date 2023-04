(Por Mi Pueblo Alhaurín de la Torre) presenta a Miguel Ángel Macías como candidato para los

comicios municipales del 28 de mayo. A la presentación, han asistido el Secretario de

Organización, Antonio Souviron y María José Aragón, compañera del grupo no adscrito en el

Ayuntamiento de la localidad y miembro de Por Mi Pueblo Alhaurín de la Torre.

Nuestro candidato pertenece al sector empresarial y desde hace dos años es concejal no

adscrito en la Corporación municipal ya que, al entregarse su acta como edil, ya se había dado

de baja en Ciudadanos por discrepancias con la gestión interna del partido. Tras conocer el

Proyecto de Por Mi Pueblo, Macías ha encontrado una oportunidad donde lo que prima es la

gestión más directa con el ciudadano.

En este punto, Souviron se ha referido a Por Mi Pueblo como cauce de participación para todos

aquellos que quieran mejorar su municipio ya que de otra manera sería más complicado. “Este

partido es municipalista y se centra exclusivamente en las elecciones locales sin imposiciones o

intereses nacionales. Son las elecciones más próximas a nuestro entorno y en Alhaurín de la

Torre llevamos a personas preparadas para afrontar la gestión en el Ayuntamiento”.

Otro miembro de la agrupación de Alhaurín de la Torre es María José Aragón. Dedicada a la

banca desde hace 25 años, comparte bancada con nuestro candidato y ha decidido unirse a

nuestra formación porque “Alhaurín de la Torre se merecía un concejal libre, que no tuviera

una guía de directrices políticas y antepusiera los intereses de los vecinos a los de los partidos”.

En Por Mi Pueblo Alhaurín de la Torre contamos con un programa donde lo que nos preocupa

es el futuro e incidimos en la problemática más directa de nuestros vecinos como el agua, la

movilidad y la vivienda asequible.