Que el Ibex35 pague como Alcaraz el 45%

(Por Eduardo Madroñal Pedraza) Hoy no vamos a hablar de Trump, hoy vamos a denunciar el ataque económico de la burguesía monopolista estadounidense a los países y pueblos del mundo. El rechazo del pago de un impuesto mínimo del 15% sobre sus beneficios a largo y ancho del planeta. Esto es algo así como que todos los países del mundo tuvieran que respetar los derechos humanos excepto Estados Unidos. Porque pagar impuestos es un deber humano básico.

Los 147 miembros del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han llegado al acuerdo, en elaboración y discusión durante décadas, para imponer un impuesto mínimo de un 15% a las “multinacionales” (palabra que oculta la nacionalidad del núcleo propietario de la empresa que tiene actividad en otros países, las multinacionales siempre son de un país).

Pero tiene una trampa: las grandes corporaciones estadounidenses estarán exentas frente a las del resto del mundo. Y la mayoría de las “multinacionales” del mundo en la esfera de dominio económico de Estados Unidos son yanquis. Y todas pertenecen al complejo industrial-militar-tecnológico-financiero, el núcleo dominante de la clase oligárquica estadounidense.

Los oligopolios yanquis celebran el blindaje de sus beneficios

La Global Business Alliance (GBA), que representa a los oligopolios estadounidenses ha aplaudido la modificación de las reglas del Impuesto Mínimo Global (Pilar II) con la cláusula que les excluye de su aplicación no sólo en Estados Unidos sino en el resto de los países que tales corporaciones con los beneficios que arranquen a sus riquezas.

La cláusula de excepción aparece tras meses de intensa presión diplomática, desde principios de 2025, de la administración Trump para que los oligopolios estadounidenses quedaran exentos de la exigencia del pago de un mínimo del 15% sobre sus ganancias. Estados Unidos es el único país excluido.

La consecuencia obvia es que desactiva la capacidad del resto de los países para aplicar ese mínimo a las corporaciones estadounidenses. Con esto, la Casa Blanca ha consolidado una legalidad fiscal internacional que asegura que la hegemonía yanqui prevalezca sobre la soberanía fiscal de los demás países.

El Ibex35 es ya mayoritariamente estadounidense

Aunque no existe una cifra pública única desglosada exclusivamente para conocer el porcentaje total de los bancos y fondos de inversión estadounidenses en el Ibex (ya que se ocultan bajo el epígrafe «inversores extranjeros/internacionales»), recorriendo los porcentajes de inversión en las principales corporaciones “españolas” la presencia de capital estadounidense es masiva y dominante en los oligopolios más grandes del Ibex35. En los inicios de 2025, los inversores internacionales controlaban el 48,7%, es decir, casi la mitad del capital, siendo Estados Unidos la principal procedencia de dicho capital.

BlackRock, Vanguard y Capital Group, estadounidenses, son los principales accionistas en la mayoría de las empresas del Ibex 35. BlackRock ha consolidado su posición como el “dueño” principal controlando por sí solo el 4,5% de todo el Ibex 35. BlackRock controla los grandes bancos españoles, el Santander con el 6,8%) y el BBVA con el 7%.

Como España es rica quieren más

El Producto Interior Bruto (PIB) español acaba de recibir el certificado del Fondo Monetario Internacional (FMI) como economía con más de 2 billones de dólares de capacidad productiva anual, es decir, un 1,6 billón de euros, más o menos. En poco más de dos decenios, ha duplicado su valor. En 2003, la producción anual de la economía española era de un billón de dólares. España ha añadido al turismo y la industria de la construcción y el sector inmobiliario la digitalización y la sostenibilidad, incluyendo la inteligencia artificial (IA) lo que está aumentando la productividad de la economía española.

Por eso, BlackRock y otros fondos estadounidenses señalan a España uno de los tres países favoritos para invertir a nivel mundial.

Los oligopolios estadounidenses seguirán sin pagar impuestos en España

Animamos a los periodistas españoles que informan sobre la economía española a que investiguen las triquiñuelas legales que se van a desarrollar por parte de los bancos y fondos estadounidenses para que ningún gobierno español les obligue a pagar el 15% mínimo sobre sus beneficios acumulados principalmente en el Ibex35. A modo de síntesis expresada léxicamente, el camino será que el Santander sea USAnder, que Iberdrola sea USAdrola, que Ferrovial sea USAvial y así sucesivamente.

Que el Ibex35 pague como Alcaraz el 45%

La alternativa de la mayoría a quienes nos empobrecen, en mayor o menor medida, es que paguen como Alcaraz, que ganó unos 2,44 millones de euros en Melbourne, pero como su residencia fiscal está fijada en España, deberá pagar en el IRPF el 45%, un 1,1 millón.

Eduardo Madroñal Pedraza