El KIA Sportage de la tercera generación era un modelo muy buscado. El crossover coreano tenía una demanda estable, por lo que todavía hay muchos coches en el mercado secundario, y con un precio bastante humano. Nuestros expertos compartirán los resultados de su investigación sobre este tema, para que el futuro comprador entienda si vale la pena dar dinero por el «coreano». En cualquier resultado de su decisión vale la pena recordar que hoy con recambios Kia Sportage no hay problemas con la búsqueda y compra.

Carrocería

La calidad de la pintura del Sportige no es mala. Pero, hay un matiz. Es mejor elegir un coche pintado metalizado. La pintura ordinaria es peor frente a los desconchones, y en ellos surgen rápidamente focos de corrosión. Un punto débil más de Sportage usado: las puertas del conductor a menudo se hunden en los coches de 2010-2012 años de producción. Tienen que ser ajustados después de 30.000-40.000 kilómetros de kilometraje. Así que usted debe estar preparado para ello. Tenga en cuenta que muy a menudo las bombillas de los faros y las luces se queman, y es bastante difícil cambiarlas, como en todos los coches modernos.

Cadena cinemática

El motor de gasolina de dos litros de los coches preparados puede deparar una sorpresa desagradable. Incluso después de 100.000 kilómetros de kilometraje existe el riesgo de que las camisas se giren. Además, el propio motor es desechable y su reparación es cara. Si hay un problema grave, es más barato no arreglarlo, sino comprar una unidad de contrato.

Tras el restyling, un motor modernizado ocupó un lugar bajo el capó y hay menos problemas. No está tan cargado, no es propenso al sobrecalentamiento y el aceite no «come».

Si hablamos de motores diésel, hay dos: con una capacidad de 136 y 184 CV. Ambos son similares en diseño, pero tienen diferentes turbinas, cabezas de bloque, inyectores e inyector de combustible (bomba de combustible de alta presión). El problema común de las unidades es el equipo de combustible. Después de 100.000 kilómetros existe el riesgo de que los inyectores se obstruyan con virutas debido al desgaste del inyector de combustible.

Vendemos coches con transmisión manual y «automática». La «mecánica» es muy rara, la gran mayoría de los «Sportidges» se venden con «automática». La hidromecánica es difícil de «matar». Es fiable y no causa problemas especiales. El único problema es que la unidad de control electrónico puede funcionar mal.

Tren de rodaje

La dirección es fiable y no da problemas, pero los discos de freno deben sustituirse con frecuencia. A veces cada 20.000 kilómetros. Sus caras internas sufren mucho desgaste. No olvidemos que, junto con los discos, también se cambian las pastillas.

El propietario de un Sportage usado estará decepcionado con el recurso de los amortiguadores. A menudo fluyen con un kilometraje de poco más de 60 000 km. Afortunadamente, hay una gran cantidad de análogos no originales, por lo que no se convertirá en un problema grave.

El esquema de una transmisión completa es estándar para los crossovers: en KIA hay un embrague interaxial, que, en conjunto, no causa problemas, pero tolera mal el forzamiento de obstáculos de agua. Si el agua entra en una cavidad con un electroimán, puede acabar con la costosa unidad. Pero la caja de cambios y el árbol de transmisión son fiables.

Comprar o no comprar

Si elige un usado KIA Sportage, entonces le aconsejamos que preste atención a las copias de restyling de 2014-2015 años de lanzamiento. Ellos están desprovistos de una gran cantidad de enfermedades de la infancia, por lo que estos coches causarán menos problemas.

Como resultado, vamos a favorecer a la versión de tracción total con un motor diesel 136bhp emparejado con una automática hidromecánica de seis velocidades.