Funcionará como oficina del cronista oficial de la Villa, Carlos San Millán, y espacio de referencia para el estudio e investigación de la historia de Alhaurín de la Torre. Al acto asistieron el alcalde, Joaquín Villanova, el propio San Millán, concejales y vecinos

Alhaurín de la Torre cuenta desde este lunes con la Casa del Cronista, el punto de trabajo y encuentro con el cronista oficial de la Villa, Carlos San Millán y Gallarín, elegido de forma unánime por el Pleno de la Corporación Municipal. El espacio está integrado dentro de la Casa del Conde, en la calle Málaga, y ha sido rehabilitado y reformado por el Área de Servicios Operativos.

Al acto de inauguración han acudido el alcalde, Joaquín Villanova; concejales de la Corporación Municipal; y el propio cronista, Carlos San Millán y Gallarín. Estas instalaciones históricas acogerán su oficina para poder desarrollar su labor y recibir a quienes sea necesario para sus investigaciones.

El espacio será además lugar de referencia y acogerá todas las publicaciones que se han editado sobre la historia y cultura alhaurina. Se emplaza en la histórica Casa del Conde, situada en la plaza del Conde y declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía, tratándose del edificio más antiguo del casco urbano y que albergará en un futuro un gran recinto cultural con una buhardilla, por lo que esta es una reforma provisional y específica para la Casa del Cronista.

Ha corrido a cargo de la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez y ha consistido en arreglar el antiguo techo de caña y su sustitución por un forjado nuevo; alisado de paredes y refuerzo de los muros; arreglo de la solería; preinstalación eléctrica y fontanería, una nueva puerta de entrada y mejora de la carpintería metálica interior. Una placa en la fachada ofrece la información del lugar y da nombre al espacio.

El alcalde ha expresado su alegría y satisfacción por poder contar con este nuevo espacio «esencial» para la historia y la cultura alhaurina, felicitando a Carlos San Millán por su «excelente y ardua labor» y le ha deseado mucha suerte en la tarea que tiene encomendada «que a buen seguro lo hará de maravilla».

Además ha destacado que su trabajo es altruista y cuenta con el apoyo y el cariño de los vecinos y es alguien que “quedará en la historia”.

Carlos San Millán ha afirmado que es un día de gran alegría para él y que gracias a la labor encomendada seguirá estudiando e investigando sobre Alhaurín de la Torre. Ha agradecido la cesión del espacio para guardar libros y documentos que quedarán en nuestra historia dejando un legado importante.