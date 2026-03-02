(Por Moisés Palmero Aranda Educador Ambiental) Estamos de enhorabuena, inmersos en el Mes de la Literatura y la Educación Ambiental que organizamos desde la Asociación El árbol de las piruletas, este año con el apoyo de la Fundación Unicaja; el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales ha premiado nuestro proyecto “Cuentos del mar de Alborán”. Una alegría que nos reconforta, nos motiva para seguir adelante y nos llena de ilusión, porque a nadie le amarga un dulce.

Inspirados y crecidos con este premio, el Día Mundial de las Praderas Marinas y tras unas semanas donde el mar nos ha deparado algunas sorpresas, como la aparición de un tiburón peregrino en la playa del Zapillo, o de un tiburón blanco en las costas mallorquinas (aquí al lado, como aquel que dice), vengo a hacer una propuesta, que aunque a muchos les sonará a cuento, la hago con el convencimiento de que es el momento adecuado para no seguir incidiendo en los mismos errores y porque soy un convencido de que los cuentos pueden cambiar el mundo, y si no que se lo pregunten a los lobos, que por culpa de la dulce Caperucita, los inconscientes de los tres cerditos y los inocentes cabritillos, están al borde de la extinción.

Esta semana nos hemos enterado de que Equinac deja la atención a los varamientos en la provincia de Almería. La razón que han transmitido a través de las redes es que se quedan sin centro de atención a las tortugas que tenían en el puerto de Almerimar y que la no renovación por parte de la Junta de Andalucía a la empresa concesionaria del puerto, que les había prometido realizar un nuevo centro como mejoras para intentar que le prorrogasen el contrato, ha hecho que abandonen la atención a los cetáceos y tortugas marinas que varan en nuestras costas.

Por no entrar en debates vacíos que no llevan a ninguna parte, solo diré al respecto que tanta paz lleven como descanso dejan. Pero ahora se presenta una situación delicada, a la que muchos estamos expectantes de cómo se resolverá, porque de la decisión que se tome en estos momentos depende la atención a los cetáceos varados y la gestión de los nidos de tortuga boba que irán apareciendo por las costas almerienses en las próximas décadas.

En estos momentos, la atención queda en manos de la Junta de Andalucía, que es la que tiene la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así ha sido siempre en toda la comunidad autónoma, excepto en Almería en los últimos años que, sin saber muy bien cómo y por qué, el Ministerio puenteó, ninguneó y humilló a la Junta para otorgar los permisos.

Para la Junta es un auténtico marrón la atención de varamientos, porque nuestra comunidad tiene muchos km de costa, no tienen suficiente personal ni la capacidad para gestionar un grupo de voluntarios y los gastos que eso conlleva. Es por eso que otorga autorizaciones por provincias, o varias de ellas, para atenderlos. En los noventa, las autorizaciones estaban en manos del Aula del Mar de Málaga, que tenía un grupo de voluntarios en Almería para atender a los animales hasta que llegaban ellos para llevárselos a sus instalaciones, y algunos morían en el viaje.

Después de muchas quejas y reivindicaciones, se creó la Fundación PROMAR para gestionar los varamientos de Almería, y tras el caso de Marcos el delfín, el que ahora nada entre las estrellas, se quedó en manos, por arte de birlibirloque, de Equinac.

En la actualidad, tras la llamada del ciudadano al 112, son trabajadores de la Junta quienes se personan, y desconocemos a dónde llevan los animales en caso de que estén vivos. Si hemos vuelto a la casilla de salida y los llevan a Málaga, es un auténtico retroceso y perjuicio para los animales.

Entiendo que ahora se estará evaluando quién podrá atender los varamientos en Almería, que esté dispuesto a correr con gastos que no serán reembolsables, y que disponga de unas instalaciones que permitan sobre todo atender a las tortugas, porque la mayoría de los cetáceos llegan en muy malas condiciones, se atienden en la playa para que no se estresen mucho y poco se puede hacer por ellos.

Mi propuesta, que tengo claro no será tenida en cuenta, es que no sea una sola entidad quien atienda a los varamientos, sino que se divida la costa almeriense en tres sectores: poniente, centro y levante, y haya al menos, pueden ser más, tres entidades con autonomía, en igualdad de condiciones, pero trabajando en equipo. Una de ellas, la que pueda disponer de un centro de atención con su veterinario titulado, será la que atienda a los animales que necesiten un periodo más largo de recuperación.

Esto puede parecer complicado, pero la atención sería mucho más rápida, con el beneficio para los animales y la respuesta a la ciudadanía que llama al 112, y ahorraría muchos costes y quebraderos de cabeza para la gestión de los grupos de voluntarios, los auténticos protagonistas, y evitaría la falta de transparencia con los datos obtenidos y que los voluntarios, además de tener seguridad, tuviesen que correr con ningún gasto, porque no les corresponden.

En fin, que espero se tome, de una vez por todas, una decisión consensuada, de sentido común y que beneficie a los animales y a los voluntarios. Que la sucia política, la de amigotes, intereses, prebendas y teléfonos particulares, la de la bonita foto en los medios, en esta ocasión no sea la que gane.