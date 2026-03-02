(Vox) El portavoz de VOX en Alhaurín de la Torre, José Luis Jiménez Gámez, ha criticado la falta de voluntad política del alcalde, Joaquín Villanova (PP), y del resto de grupos municipales para afrontar con determinación el problema de la ocupación ilegal en el municipio, pese a tratarse de una inquietud cada vez más extendida entre los vecinos.

Jiménez ha recordado que VOX presentó una iniciativa con medidas concretas para reforzar la defensa de la propiedad privada y dotar al Ayuntamiento de herramientas eficaces frente a esta problemática, pero la propuesta fue rechazada con el voto en contra del equipo de gobierno del PP y la negativa del resto de la corporación.

“Lo preocupante no es sólo el rechazo de una moción; lo realmente grave es el mensaje que se traslada a los vecinos: que su preocupación no es prioritaria para el alcalde Joaquín Villanova ni para su equipo de gobierno”, ha señalado el portavoz.

Según ha explicado, la ocupación ilegal no es un debate ideológico, sino una cuestión de seguridad jurídica y de respeto a derechos fundamentales recogidos en la Constitución. “El artículo 33 protege la propiedad privada. No es opcional. Es un pilar del Estado de derecho”, ha afirmado.

Jiménez ha subrayado que los datos nacionales reflejan más de 16.000 ocupaciones denunciadas en 2024, una cifra que no incluye las llamadas “inquiokupaciones” ni muchos casos que no llegan a denunciarse. “Pensar que esto no afecta o no puede afectar a Alhaurín de la Torre es cerrar los ojos a la realidad”, ha advertido.

El portavoz de VOX ha sido claro al señalar responsabilidades: “El PP de Villanova ha preferido mirar hacia otro lado en lugar de asumir medidas firmes desde el ámbito municipal. Y el resto de partidos ha optado por alinearse en la inacción”.

Entre las propuestas defendidas por VOX se incluían exigir un “justo título” para el empadronamiento, reforzar el control del padrón municipal, crear una unidad específica de coordinación desde la Policía Local para agilizar actuaciones, establecer beneficios fiscales para propietarios afectados y poner en marcha un servicio municipal de asesoramiento jurídico frente a la ocupación.

“Mientras no se actúe, los perjudicados seguirán siendo los pequeños propietarios, los ahorradores y las familias trabajadoras que han invertido años de esfuerzo en una vivienda”, ha afirmado Jiménez.

El portavoz ha concluido asegurando que VOX seguirá defendiendo estas medidas: “No vamos a normalizar la ocupación ilegal ni a aceptar que el Partido Popular en Alhaurín de la Torre ignore un problema que preocupa cada vez a más vecinos de nuestro municipio. Gobernar es proteger, y en esta materia el equipo de gobierno está fallando”.