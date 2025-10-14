El centro de emprendimiento digital Smart Mobility, la Agencia Digital de Andalucía y el Ayuntamiento colaboran en la iniciativa Hackathon Misión FP 2025, en la que han participado un centenar de alumnos y alumnas de institutos locales y de otros municipios

Alrededor de un centenar de estudiantes de formación profesional de Alhaurín de la Torre y de otros municipios de la provincia han participado este lunes en el evento denominado Hackathon Misión FP-2025: un encuentro intensivo y colaborativo pensado para promover el talento y encontrar soluciones para la movilidad del futuro.

La cita ha tenido lugar en el Edificio de Promoción de El Peñón. En el proyecto han colaborado el centro de emprendimiento digital Smart Mobility, con sede en Alhaurín de la Torre; la Agencia Digital de Andalucía (AMA), dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta; y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, Formación y Empleo.

La propia concejala delegada, María del Mar Martínez, ha asisitido para expresar su apoyo a esta iniciativa, en la que han participado dos institutos de Alhaurín de la Torre (Huerta Alta y Gerald Brenan) y otros centros de FP de la provincia: Antonio Gala (Alhaurín el Grande), Valle del Azahar (Cártama), Miguel Romero Esteo (Málaga) y Digitech (Málaga). También ha acudido el coordinador provincial de AMA, José María Gómez, y el director de Smart Mobility Alhaurín de la Torre, Emilio Solís.

El programa de Hackathon Misión FP-2025 incluía presentaciones, dinámicas de grupo, trabajo con mentores y diferentes fases para que los equipos formados por los estudiantes desarrollaran su propio modelo de negocio en torno a cuatro retos: movilidad periurbana en zonas desconectadas, accesibilidad universal, transporte vinculado al turismo rural y descarbonización del transporte.

La concejala de Comercio y Formación ha felicitado públicamente al centro Smart Mobility, a la agencia AMA y a todos los institutos que han querido involucrarse en este proyecto, al tiempo que ha remarcado la importancia de que las administraciones públicas apuesten por la movilidad del futuro y, también, que fomenten la formación profesional y el emprendimiento entre la juventud.

El centro de emprendimiento digital Smart Mobility de Alhaurín de la Torre, inaugurado este mismo año en el llamado Edificio Inteligente, también en El Peñón, supone una inversión de 1,4 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía en el marco del Proyecto Misión y permite, entre otras cosas, el testeo y validación de soluciones digitales aplicadas al transporte público, la movilidad eléctrica, la micromovilidad y la optimización de infraestructuras.