Diplomada en Educación Social, hasta ahora ejercía de directora técnica del Tercer Sector en la Diputación malagueña

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha designado a Alba Ortiz Moreno como nueva coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Málaga. Ortiz Moreno (Rincón de la Victoria, 1989) era hasta la actualidad directora técnica de Tercer Sector, Cooperación Internacional y Centros Asistenciales de la Diputación Provincial de Málaga y ahora pasa a encabezar el IAJ a nivel provincial sustituyendo a Pedro Ramírez, el cual está al frente de la dirección general del IAJ.

“Es todo un orgullo y un honor poder representar los intereses de los jóvenes de Málaga”, ha enfatizado Ortiz, la cual ya se ha incorporado al puesto con muchas ganas e ilusión. Esta educadora social considera que la juventud andaluza necesita estímulos y administraciones cercanas, dinámicas e innovadoras y en esa línea quiere trabajar como responsable del IAJ malagueño.

Ortiz Moreno, que cuenta con más de 13 años de experiencia en voluntariado y proyectos relacionados con la infancia, jóvenes e incluso personas mayores, es diplomada en Educación Social por la Universidad malagueña y fue coordinadora del Grupo Popular en la Diputación (2019-2023). Asimismo, durante dos años ejerció como educadora social en el centro de protección de menores Ángeles Custodios.

Dentro de su vocación social, también ha trabajado como coordinadora educativa impartiendo información a menores sobre los peligros del alcohol y las drogas en dos institutos; ha desempeñado tareas de coordinación en el Punto Móvil de Información Juvenil (PIJ) del área de Juventud del Ayuntamiento de la capital e incluso ha sido voluntaria de Protección Civil en su localidad natal. Además, ha completado su formación con un curso especializado en Proyecto de Infancia y otro de Organización de Actos y Protocolo.