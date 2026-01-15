El viernes 30 de enero se inaugura la muestra de títeres ‘Tras el espejo con Ángel Calvente’, que compartirá sala con una exhibición de los trabajos presentador al concurso del cartel anunciador del festival

El Ciclo de Teatro Infantil celebra este año su vigésimo aniversario con una programación conmemorativa especialmente pensada para los niños y niñas, auténticos protagonistas de estas dos décadas de cultura. Como arranque de esta edición tan señalada, se ha preparado una doble exposición que invita a sumergirse en el mágico mundo del teatro y la imaginación.

El próximo 30 de enero, a las 17:30 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición de títeres ‘Tras el espejo con Ángel Calvente’, organizada por la prestigiosa compañía Espejo Negro. La muestra ofrecerá al público la oportunidad de conocer de cerca el universo creativo de Ángel Calvente, a través de una cuidada selección de títeres representativos de su trayectoria artística.

Esta exposición se completará con la exhibición de todos los dibujos participantes en el Ciclo de Teatro Infantil, una iniciativa que pone en valor la creatividad, la participación y la implicación del público más joven en esta cita cultural ya consolidada.

La exposición podrá visitarse hasta el 21 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas.

Además, el cartel que ilustra esta edición especial del ciclo ha sido realizado por Emilia Morales Kessler, sumándose a una celebración que conmemora 20 años de compromiso con el teatro y la cultura.

La primera cita del ciclo de teatro infantil será el sábado 31 a partir de las 12 de la mañana con la representación teatral ‘Lua’, obra finalista en los XXVII Premios Max a mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.