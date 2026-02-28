Memoria y futuro
Hubo manos que sembraron futuro
cuando aún el viento dudaba del nombre.
Manos firmes, de barro y esperanza,
que levantaron dignidad sobre la tierra.
Somos voz antigua que no se rinde,
luz que aprende del sol y del silencio,
arte que brota en cada esquina,
trabajo honrado, talento y desvelo.
Somos abrazo cuando la tormenta golpea,
pan compartido en la escasez,
puerta abierta cuando el miedo acecha,
corazón que no pregunta a quién ayudar.
Porque aquí la solidaridad no se proclama,
se practica.
Aquí el orgullo no se impone,
se siente.
Hoy celebramos lo que somos:
memoria viva, cultura que canta,
pueblo que cae y se levanta,
raíz profunda y horizonte abierto.
Feliz Día de Andalucía. 💚🤍💚