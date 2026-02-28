Cada 28 de febrero recordamos el camino recorrido desde aquellos cimientos que hicieron posible el reconocimiento del pueblo andaluz hasta la Andalucía actual: una tierra de talento, cultura y compromiso social que, ante la adversidad, responde siempre con unidad y generosidad. Hoy es día de memoria, orgullo y futuro compartido. 💚🤍💚

Memoria y futuro

Hubo manos que sembraron futuro

cuando aún el viento dudaba del nombre.

Manos firmes, de barro y esperanza,

que levantaron dignidad sobre la tierra.

Somos voz antigua que no se rinde,

luz que aprende del sol y del silencio,

arte que brota en cada esquina,

trabajo honrado, talento y desvelo.

Somos abrazo cuando la tormenta golpea,

pan compartido en la escasez,

puerta abierta cuando el miedo acecha,

corazón que no pregunta a quién ayudar.

Porque aquí la solidaridad no se proclama,

se practica.

Aquí el orgullo no se impone,

se siente.

Hoy celebramos lo que somos:

memoria viva, cultura que canta,

pueblo que cae y se levanta,

raíz profunda y horizonte abierto.

Feliz Día de Andalucía. 💚🤍💚