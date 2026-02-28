La Asociación Cultural Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro inaugura el próximo 4 de marzo a las 19:00 horas la exposición “La mujer ayer y hoy” en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, en colaboración con el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La muestra podrá visitarse del 4 al 26 de marzo, con una propuesta artística que reflexiona sobre la evolución del papel de la mujer a través del arte contemporáneo, en una cita enmarcada en la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El horario de visitas será de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas y los viernes en doble sesión, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:00 horas.

Una nueva apuesta cultural en el municipio que une arte y compromiso social.