El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ se ha llenado este viernes con los ritmos de 23 músicos que han puesto sobre el escenario todo su arte y pasión por la música a través de la Jove Big Band Sedajazz. La formación ha sorprendido, a pesar de su juventud, por su gran madurez, habilidad, creatividad, energía y sabiduría.

La cita ha estado organizada por el Área de Cultura que dirige el edil Manuel López. Se trata de veintitrés músicos con un objetivo muy claro: aprender y enriquecerse con el repertorio de Big Band. La Jove Big Band Sedajazz reúne en un mismo círculo a jóvenes de distintas edades que son capaces de comunicarse de forma individual a través de sus instrumentos y de formar parte de una unidad en la que todos encuentran su espacio.

El repertorio se basa en su combinación de estándares y de arreglos de grandes éxitos de la historia del Jazz con bandas sonoras, funk, rock y latin jazz. El grupo ha llegado hasta el municipio a tras su paso por importantes festivales y ciclos de todo el país como el Festival de Jazz de Valencia; Ciclo Conciertos Caja Burgos (Miranda del Ebro y Burgos), Festival Jazzing (Barcelona), Festival Clasijazz (Almeria), Festival Mar i Jazz, Sala Mutant Valencia, Festival de Jazz de Teruel o el Festival de Jazz de Cádiz entre otros muchos lugares.

Desde sus comienzos los jóvenes de Sedajazz han grabado varios discos y como Jove Big Band han grabado ‘Mutant’, ‘Ecèctic’, ‘In Bloom’ y ‘La Movida Valenciana’ presentado actualmente Actualmente ‘In Bloom’. Parte de todos ellos han sonado en este recital en el ‘Vicente Aleixandre’.