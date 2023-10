Se simulará un terremoto en Marbella y un accidente químico en San Roque que provocará un incendio forestal y un vertido.

La Junta de Andalucía realizará el próximo lunes un gran simulacro de emergencia en las provincias de Málaga y Cádiz para poner a prueba la atención de los servicios operativos ante grandes catástrofes al que está previsto que acuda el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz. Se trata de dos ejercicios prácticos que se van a desarrollar de forma simultánea en los municipios de San Roque y Marbella y que se enmarca dentro del simulacro regional ‘RespuestA23’. Estos ejercicios se realizan para probar la coordinación y atención ante grandes emergencias, la comprobación de los tiempos de respuesta y el uso del sistema EsAlert o 112 inverso, que permite, en caso de emergencia, enviar mensajes masivos a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentren en un área determinada con medidas de actuación para su protección. También se analizará el flujo de información interna entre las estructuras de coordinación operativa, la atención de los heridos, la activación del plan en sus distintos niveles y la organización de la evacuación de las personas afectadas o la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, entre otras actuaciones. Este simulacro motivará un aumento inusual de vehículos de emergencia en las zonas donde se celebra es por ello que desde Emergencias Andalucía se pide a la población que no debe alarmarse ante esta situación ya que se trata sólo de un ejercicio práctico y no una situación real. Estos ejercicios permiten evaluar los mecanismos y protocolos que hay en la actualidad para atender una situación grave de emergencia lo que se traduce en una mejora de la capacidad de respuesta en el caso de que se produjera una emergencia real. Un terremoto en Marbella y un accidente químico en San Roque En la provincia de Málaga se va a recrear un terremoto de 6,1 de magnitud y una profundidad de cinco kilómetros que afectará de forma simulada a varias localidades de la Costa del Sol, siendo el municipio marbellí uno de los más afectadas. En este caso se probará el 112 inverso en la zona de la Finca de la Trinidad por lo que los vecinos y personas que se encuentren en este punto recibirán un mensaje de alerta en sus teléfonos móviles que se trata de una prueba y, por tanto, ni deben alarmarse ni realizar ninguna acción. Se trata de que la población comience a familiarizarse con estos mecanismos de alerta que facilitan su seguridad y la autoprotección. Todos los mensajes relacionados con el simulacro se remitirán en español e inglés y vendrán encabezados por el texto: «SIMULACRO: POR FAVOR NO SE ALARME, SE ESTÁ REALIZANDO EL SIMULACRO RESPUESTA_23, NO ES NECESARIO QUE REALICE NINGUNA ACTUACIÓN AL RESPECTO». Durante el ejercicio se llevará a cabo la evacuación del CEIP Mario Vargas Llosa de Marbella, en el que participarán además una treintena de figurantes del IES Pérez de Guzmán de Ronda. El ejercicio en la provincia malagueña también simulará un episodio de contaminación ambiental en Estepona que pondrá a prueba la capacidad de respuesta para la protección del litoral. El ejercicio en San Roque se desarrollará en cuatro escenarios que se localizarán en el Polígono Industrial de Guadarranque y sus alrededores. Se iniciará con el aviso de incendio en un tanque de Cepsa que obligará a la evacuación preventiva de la población de Carteia-Guadarranque y al confinamiento de los vecinos de Puente Mayorga. El viento provocará que las llamas se extiendan y se produzca un incendio forestal que afectará al enclave arqueológico de Carteia, declarado Bien de Interés Cultural. El incendio del tanque provocará también la rotura de la manguera de carga a un buque y el derrame de fuel a la Bahía de Algeciras. En estos lugares también se recibirá un mensaje de alerta en los teléfonos móviles y para el que, como en el caso de Marbella, la población no debe hacer nada. Activación del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía En ambos simulacros se instalará un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde donde se seguirá toda la emergencia y se coordinará el trabajo de los distintos operativos que participan. Ambos ejercicios supondrán la activación del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd) en situación 2 nivel regional. En Málaga se activará, asimismo, el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía a nivel provincial, situación 2 y el Plan de Emergencia Municipal de Marbella, así como el Plan de Emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral en Andalucía (PECLA) por el incidente simulado de Estepona. En Cádiz, por su parte, se activarán los planes de Emergencia Municipal de San Roque (que activará además el Plan de Emergencia Municipal por Incendios Forestales en el término municipal), La Línea, Algeciras y Los Barrios, en estos dos últimos municipios se activará sus planes de actuación local ante el Riesgo de Contaminación del Litoral. En el simulacro participarán los operativos de Emergencias Andalucía (112, Protección Civil y Grupo de Emergencias de Andalucía), de Infoca, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Guardia Civil (Tráfico, Seprona y grupo Pegaso), de la Policía Nacional y su Unidad Científica. También participarán efectivos de la Diputación Provincial de Málaga y de Marbella, así como del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, junto a las policías locales de Marbella, Algeciras, Los Barrios, La Línea y San Roque, Agentes de Medio Ambiente de la Junta y del Ministerio, del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) y del Centro de Recuperación de Especies Marinas, de la Unidad de Calidad Ambiental, de la Dirección General de Tráfico (DGT), Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Capitanía Marítima. Se sumarán al operativo, asimismo, personal de la REMER, Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil (de los ayuntamientos de Marbella, Coín, Carratraca, Istán, Monda, Teba, Ronda, Cañete la Real, Campillos, Benalmádena, y Fuengirola en Málaga y de Los Barrios, Algeciras, La Línea y San Roque, en Cádiz), así como especialistas de Cruz Roja y del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED). El despliegue contará también con personal de la Demarcación de Costas del Atlántico, Policía Portuaria, Fiscalía de Medio Ambiente, Subdelegación de Defensa, Instituto de Medicina Legal, las delegaciones territoriales de la Junta de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; de Salud y Consumo y la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, así como los hospitales comarcal de la Línea y el Punta de Europa de Algeciras. En Cádiz también participarán las asociaciones de vecinos de Guadarranque y Puente Mayorga, y las empresas del polo químico que activarán sus respectivos planes de emergencia durante el simulacro. Seminario de formación en terremotos y contaminación La primera fase del simulacro RespuestA23 se desarrolló ayer en el Centro Regional del 112 en Málaga con un seminario de formación con tres ponencias magistrales sobre terremotos y contaminación en la que participaron casi un centenar de profesionales de las emergencias vinculados al desarrollo del ejercicio. La primera intervención corrió a cargo del director general de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Interior de Murcia, Ricardo Villalba Gómez, que habló de la gestión operativa del Terremoto de Lorca. La segunda sesión de la mañana se dedicó a la actuación frente a derrames de hidrocarburos en instalaciones petrolíferas de la mano de María Luisa Pico del Pino, responsable de Seguridad y Medio Ambiente de la zona Centro Sur. El cierre se dedicó a la experiencia de los equipos USAR en el terremoto de Turquía. En este caso fue el comandante Manuel Burgos Arranz, jefe del Equipo USAR de la Unidad Militar de Emergencias en el Terremoto de Turquía y jefe de la Plana Mayor de Mando y Área de Logística del II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II). En el de Marbella se contará además con la participación de técnicos de Urbanismo, Policía Local y Bomberos de Marbella, de la unidad científica de la Policía Nacional, los Institutos de Medicinas Legal y Ciencias Forenses de Málaga, Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga, la Unidad Militar de Emergencia (UME) y las agrupaciones de Voluntariado de Protección Local de Protección Civil de varios municipios de Málaga.