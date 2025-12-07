(Por Jmm Caminero) Nadie se ofenda. Pero siempre me he preguntado de quién son las empresas, detrás de nombres “anónimos e inéditos”, también de las empresas de periódicos y medios.

Pero de la inmensa mayoría de empresas, de un tipo o de otro, nos moriremos la mayoría de mortales sin saber quienes son los propietarios últimos. Hoy, haciendo esa ronda por el periodismo que cada día realizo, mirando titulares, mirando algunas etiquetas o páginas, en uno o en varios, mirando hacia atrás y hacia delante. Me ha llamado la sorpresa que una de las cabeceras, no diré quién o qué o cómo se denomina, pero una de Madrid, en el epígrafe-etiqueta de quienes son o de la línea editorial o quienes somos, pues dentro se indica “pinchen aquí”, y, se abre una pantalla dónde vienen los nombres de todos los titulares de la propiedad, e, incluso indicando quienes tienen más propiedad en dicha empresa comercial y cultural e informativa y pensadora y pensativa.

Porque un periódico a mi modo de vez, es un instrumento-empresa para pensar y de pensamiento… sirve para pensar y para expresar pensamientos, y, el que se acerca a ellos, se mira es un espejo dónde se encuentra ideas. Porque el mundo también funciona con ideas, no sólo con las mercancías…

Te encuentras que en el primer número, en el número cero, es costumbre de indicar los propietarios de dicho medio. Hasta dónde yo sé. Pero muchas veces, demasiadas veces sucede, que empiezan las siglas y las empresas limitadas y anónimas, con nombres raros y singulares, por ejemplo, ejemplo inventado: “El Jardín Verde S.L.”, o, quizás, “Camalna, S.A.”, y, después te indican si son socios mayoritarios o minoritarios, raramente el porcentaje de las acciones o del capital. Y, a renglón seguido otros socios más minoritarios…

Pero claro está, si indagas puede ser que el Jardín Verde S.L., si entras un poco más esa empresa-entidad-organización está a su vez formada por otras tres o cuatro entidades, que tienen nombres tan abstractos como el anterior… y, si indagas más, en fin, eso sólo lo pueden terminar sabiendo “unas cuantas personas”, puede que al final, sepas el nombre de las personas o familias concretas de la propiedad última, si es que no es otra entidad, sea comercial, empresarial mercantil, sea financiera, etc.

También sucede como toda realidad humana y económica, la propiedad va pasando de unos a otros, en proporciones grandes o pequeñas, se van comprando y vendiendo. Una, una realidad son los socios-propietarios originales y fundadores, y, otra, al cabo de diez o treinta o cuarenta o cincuenta años. Ahora, que celebramos y concelebramos periódicos y medios de comunicación surgidos en la Transición, por tanto, con unas décadas de existencia.

Cierto es, que las personas, periodistas profesionales que son eso, y, ejercen ese oficio y profesión, diez o treinta o cincuenta años, saben y conocen, más o menos, y, en qué grado los propietarios, sean entidades mercantiles, y, al final, los propietarios de carne y hueso, o, sucede mucho, que también en algunos casos son familias… Pero esto sólo es los periodistas profesionales y que llevan mucho tiempo en el tajo-labor-oficio. Y, creo conocen no de todos los grandes medios y, no de todos los medianos medios –prensa, radio, televisión…-. Más ahora, que los medios de comunicación, por lo general están insertos en grandes empresas o emporios de comunicación, que además de comunicación, pueden disponer de editoriales, televisiones, agencias de publicidad, agencias de noticias, etc.

Todo este es un sistema muy inteligente, nadie tiene “todos los huevos en el mismo cesto”, y, así comparten y participan en distinto grado de “competitividad”, o, dicho de otro modo, al tener negocios dispersos, no todos tienen y pueden caer en crisis, al mismo tiempo, ni por las mismas causas. Es aquello, aquel empresario en una isla, tiene un negocio para verano y otro negocio para invierno…

Partíamos este modesto artículo de opinión, de la pregunta de quién son tal o cual empresa. En tu medio local o vecinal, puedes conocer el dueño o propietario de tal empresa, todo el mundo sabe y conoce, que acude todas las mañanas desde hace diez o treinta o cincuenta años. Y, que ahora ha pasado a sus hijos o ahora la ha vendido.

Pero usted compra cien productos cada mes, productos alimentarios, y, conoce marcas y remarcas, pero raramente, quién está detrás de esas empresas con nombres poéticos o indescifrables. Lo mismo sucede con otras realidades que usted compra, aunque sea una vez cada diez años, el frigorífico, o el vehículo o mil otras realidades a lo largo de la vida…

Me pregunto, si sería conveniente, si sería positivo, al menos, una vez al año, el día uno de enero de cada año, por ejemplo. Cada medio de comunicación, tuviese la costumbre y la obligación, de indicarnos en una etiqueta, quienes son los dueños y propietarios, aunque sean empresas con esos nombres tan singulares o poéticos. Me pregunto, si no va contra de la Seguridad de esas personas físicas y biológicas, y, de esas personas jurídicas. Me pregunto, si sería conveniente que los lectores y lectoras conociesen, quiénes son los dueños y propietarios… Así, quizás podría servirles de orientación para entender algunas perspectivas, informaciones, intenciones, comunicaciones, direcciones de las cabeceras y medios…

¿Porque dígame usted, quién está detrás de la empresa imaginaria VACANTE que es un grupo empresarial que dispone de una televisión, diez periódicos, cinco emisoras de radio…? ¡Bueno, siempre que no sea un peligro para las personas o entidades que son propietarias…!

https://muckrack.com/jesus-millan-munoz © jmm caminero (29 noviembre 2025 cr).

Fin artículo 5.244º: “Un periódico que sé quién es el propietario o propietarios”.